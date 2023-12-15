Подрыв гранат на Закарпатье: как отреагировал Зеленский на шокирующий поступок депутата

Владимир Зеленский прибыл во Львов. Там президент записал традиционное обращение к украинцам, в котором упомянул трагедию в селе Керецки.

Владимир Зеленский прокомментировал подрыв депутатом гранат на Закарпатье. Напомним, что этот инцидент произошел в пятницу, 15 декабря, в селе Керецки.

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Что сказал Зеленский о взрывах на Закарпатье

Зеленский заявил, что 15 декабря на брифинге по итогам Конгресса местных и региональных властей выступили глава СБУ Василий Малюк и глава МВД Игорь Клименко.

На Конгрессе сегодня глава Службы безопасности Украины доложил о задержаниях в Одессе, Херсонской области, Днепре коллаборантов. О других операциях Службы. Министр внутренних дел доложил о трагедии на Закарпатье. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Глава областной администрации доложил детали,

– сказал президент Украины.

Президент также напомнил, что война продолжается. Он назвал очень важным то, чтобы правительство было в постоянной коммуникации с местным самоуправлением, а руководители общин понимали, какая сейчас ситуация в Украине и насколько сейчас важно быть полностью сосредоточенными на обороне и помощи людям.

Заботиться о наших воинах, заботиться обо всех наших людях – это обязательно на всех уровнях власти. И во власти на местах тоже,

– подчеркнул глава государства.

Что сказали в МВД

Министр внутренних дел Игорь Клименко недавно сообщил, что дома у депутата, взорвавшего гранаты на сессии в селе Керецки, нашли записку. Из этой записки следует, что мужчина действовал не спонтанно.

Депутат в течение определенного времени готовился к этому. Глава МИД не конкретизировал, потому что существует тайна следствия.

Что известно о взрывах в Закарпатье