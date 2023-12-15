Подрыв гранат на Закарпатье: как отреагировал Зеленский на шокирующий поступок депутата
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский прибыл во Львов. Там президент записал традиционное обращение к украинцам, в котором упомянул трагедию в селе Керецки.
Владимир Зеленский прокомментировал подрыв депутатом гранат на Закарпатье. Напомним, что этот инцидент произошел в пятницу, 15 декабря, в селе Керецки.
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Что сказал Зеленский о взрывах на Закарпатье
Зеленский заявил, что 15 декабря на брифинге по итогам Конгресса местных и региональных властей выступили глава СБУ Василий Малюк и глава МВД Игорь Клименко.
На Конгрессе сегодня глава Службы безопасности Украины доложил о задержаниях в Одессе, Херсонской области, Днепре коллаборантов. О других операциях Службы. Министр внутренних дел доложил о трагедии на Закарпатье. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Глава областной администрации доложил детали,
– сказал президент Украины.
Президент также напомнил, что война продолжается. Он назвал очень важным то, чтобы правительство было в постоянной коммуникации с местным самоуправлением, а руководители общин понимали, какая сейчас ситуация в Украине и насколько сейчас важно быть полностью сосредоточенными на обороне и помощи людям.
Заботиться о наших воинах, заботиться обо всех наших людях – это обязательно на всех уровнях власти. И во власти на местах тоже,
– подчеркнул глава государства.
Что сказали в МВД
Министр внутренних дел Игорь Клименко недавно сообщил, что дома у депутата, взорвавшего гранаты на сессии в селе Керецки, нашли записку. Из этой записки следует, что мужчина действовал не спонтанно.
Депутат в течение определенного времени готовился к этому. Глава МИД не конкретизировал, потому что существует тайна следствия.
Что известно о взрывах в Закарпатье
- Как недавно писали СМИ, гранаты мог взорвать депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин. Служба безопасности Украины уже квалифицировала его поступок как террористический акт.
- Известно, что депутат принес на сессию Керецковского сельского совета минимум 3 гранаты и взорвал их.
- Это попало на видео, ведь во время сессии велась транслиция. Первые минуты после взрывов тоже были засняты. Кадры впоследствии быстро распространились соцсетями.
- В результате взрывов 26 человек пострадали. 11 из них госпитализировали, 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
- Самого подрывника тоже госпитализировали с ранением. Этого депутата прооперировали, а в его палату поставили дежурить сотрудников полиции, чтобы не допустить самосуд со стороны родственников пострадавших.
- Предварительной причиной его поступка мог стать конфликт с другими депутатами. Они хотели в условиях войны выделить надбавку и премию сельскому голове, избранному от ныне запрещенной ОПЗЖ.