Володимир Зеленський прокоментував підрив депутатом гранат на Закарпатті. Нагадаємо, що цей інцидент стався у п'ятницю, 15 грудня, у селі Керецьки.
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Що сказав Зеленський про вибухи на Закарпатті
Зеленський заявив, що 15 грудня на брифінгу за підсумками Конгресу місцевих та регіональних влад виступили голова СБУ Василь Малюк та голова МВС Ігор Клименко.
На Конгресі сьогодні голова Служби безпеки України доповів про затримання в Одесі, у Херсонській області, у Дніпрі колаборантів. Про інші операції Служби. Міністр внутрішніх справ доповів щодо трагедії в Закарпатті. Лікарі надають усю необхідну допомогу. Голова обласної адміністрації доповів деталі,
– сказав президент України.
Президент також нагадав, що війна триває. Він назвав дуже важливим те, щоб уряд був у постійній комунікації з місцевим самоврядуванням, а керівники у громадах розуміли, яка нині ситуація в Україні та наскільки зараз важливо бути повністю зосередженими на обороні та допомозі людям.
Дбати про наших воїнів, дбати про всіх наших людей – це обов’язково на всіх рівнях влади. І у владі на місцях також,
– наголосив голова держави.
Що сказали в МВС
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко нещодавно повідомив, що вдома у депутата, який підірвав гранати на сесії у селі Керецьки, знайшли записку. З цієї записки виходить, що чоловік діяв не спонтанно.
Депутат протягом певного часу готувався до цього. Голова МЗС не конкретизував, бо існує таємниця слідства.
Що відомо про вибухи на Закарпатті
- Як нещодавно писали ЗМІ, гранати міг підірвати депутат від партії "Слуга народу" Сергій Батрин. Служба безпеки України вже кваліфікувала його вчинок як терористичний акт.
- Відомо, що депутат приніс на сесію Керецьківської сільської ради щонайменше 3 гранати та підірвав їх.
- Це потрапило на відео, адже під час сесії велася трансліція. Перші хвилини після вибухів теж були зафільмовані. Кадри згодом швидко поширилися соцмережами.
- У результаті вибухів 26 людей постраждали. 11 з них ушпиталили, 6 постраждалих перебувають у важкому стані.
- Самого підривника теж ушпиталили з пораненням. Цього депутата прооперували, а у його палату поставили чергувати співробітників поліції, щоб не допустити самосуду з боку родичів постраждалих.
- Попередньою, причиною його вчинку міг стати конфлікт з іншими депутатами. Вони хотіли в умовах війни виділити надбавку та премію сільському голові, який був обраний від нині забороненої ОПЗЖ.