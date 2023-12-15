Подрыватель в тяжелом состоянии, более двух десятков раненых: что известно о пострадавших на Закарпатье

Около 11 часов 15 декабря на Закарпатье депутат взорвал гранаты во время заседания сельского совета. В результате есть пострадавшие.

В полицию Закарпатья поступило сообщение о том, что депутат во время заседания сельского совета бросил в зале гранату. По состоянию на данный момент известно о 26 пострадавших, в том числе 6 – в крайне тяжелом состоянии.

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Что известно о пострадавших

По словам временно исполняющей обязанности заместителя начальника Департамента коммуникации Нацполиции Юлии Гирдвилис, подрывателю оказывают медицинскую помощь. Он тоже в тяжелом состоянии.

В Закарпатской ОВ сообщили, что большинство ранений средней степени тяжести, которые не угрожают жизни людей. Все получили необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей.

Она также добавила, что это дело следователи квалифицировали как террористический акт. Согласно этому, виновному грозит до 10 лет тюрьмы. Позже уточнили, что полиция классифицирует инцидент как незаконное обращение с оружием, а СБУ – как террористический акт.

Депутат взорвал гранаты в Закарпатье: коротко