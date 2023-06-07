Разведчики из Великобритании сообщили, что во время подрыва Каховской ГЭС, произошедшего в ночь на 6 июня около 03:00, большая часть коммунальной инфраструктуры гидроэлектростанции была уничтожена. Из-за рекордно высокого уровня воды в водохранилище накануне взрыва Минобороны Британии прогнозирует новые наводнения в регионе.

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Россия намеренно подняла уровень воды на ГЭС

В Минобороны Великобритании прогнозируют, что в ближайшие дни разрушения Каховской ГЭС могут усилиться. Россияне заминировали центр дамбы, но в результате подрыва и потока воды и другие ее части могут оказаться в опасности.

Также, вероятно, в Херсонской области наводнения распространятся на новые населенные пункты. Кроме того, разведчики подтвердили, что оккупанты перед террористическим актом рекордно подняли уровень воды на ГЭС.

Уровень воды в Каховском водохранилище был рекордно высоким перед обвалом, что привело к затоплению особо большого объема воды ниже по течению,

– сообщили в Минобороны Британии.

Из-за подрыва Каховской ГЭС под водой уже оказались 80 населенных пунктов Херсонщины, и уровень воды может подняться еще выше.

Есть ли угроза Запорожской АЭС из-за подрыва дамбы

Разведчики также прогнозируют, что Запорожская АЭС, расположенная в 120 километрах от дамбы, не столкнется с проблемами из-за подрыва ГЭС в ближайшее время. Впрочем, из-за оккупации Россией крупнейшей атомной станции в Европе ситуация все же остается нестабильной.

Но ситуация некритическая – на Запорожской АЭС есть альтернативные поставщики воды, в частности мобильные насосные станции с рукавами до двух километров протяженностью. Но резервных запасов воды хватит всего на несколько месяцев.

Важно! Недавно премьер-министр Великобритании заявил, что спецслужбы страны уже расследуют подрыв гидроэлектростанции, но к конкретному выводу еще не пришли. Впрочем, Сунак заявил, что, если причастность Путина подтвердится, это станет для России "новым дном" в войне.

Подрыв Каховской ГЭС: последние новости