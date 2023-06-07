Розвідники з Великої Британії повідомили, що під час підриву Каховської ГЕС, що стався в ніч на 6 червня близько 03:00, більша частина комунальної інфраструктури гідроелектростанції була знищена. Через рекордно високий рівень води у водосховищі напередодні вибуху Міноборони Британії прогнозує нові повені у регіоні.

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Росія навмисно підняла рівень води на ГЕС

У Міноборони Великої Британії прогнозують, що найближчими днями руйнування Каховської ГЕС можуть посилитися. Росіяни замінували центр дамби, але внаслідок підриву і потоку води і інші її частини можуть опинитися у небезпеці.

Також імовірно, що в Херсонській області повені поширяться на нові населені пункти. Окрім того, розвідники підтвердили, що окупанти перед терористичним актом рекордно підняли рівень води на ГЕС.

Рівень води в Каховському водосховищі був рекордно високим перед обвалом, що призвело до затоплення особливо великого об’єму води нижче за течією,

– повідомили у Міноборони Британії.

Наразі через підрив Каховської ГЕС під водою вже опинилися 80 населених пунктів Херсонщини, і рівень води може піднятися ще вище.

Чи є загроза Запорізькій АЕС через підрив дамби

Розвідники також передбачають, що Запорізька АЕС, розташована за 120 кілометрів від дамби, не зіткнеться з проблемами через підрив ГЕС найближчим часом. Втім, через окупацію Росією найбільшої атомної станції у Європі ситуація все ж залишається нестабільною.

Та наразі ситуація некритична – на Запорізькій АЕС є альтернативні постачальники води, зокрема мобільні помпові станції з рукавами до двох кілометрів довщиною. Та резервних запасів води вистачить всього на кілька місяців.

Важливо! Нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що спецслужби країни вже розслідують підрив гідроелектростанції, та до конкретного висновку ще не дійшли. Втім, Сунак заявив, що якщо причетність Путіна підтвердиться, це стане для Росії "новим дном" у війні.

Підрив Каховської ГЕС: останні новини