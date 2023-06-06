Украина хочет срочно созвать Совбез ООН из-за подрыва Каховской ГЭС

Оккупанты ночью 6 июня подорвали Каховскую ГЭС, что привело к серьезным разрушениям в Херсонской области. В МИД Украины призвали мировое сообщество как можно быстрее ввести против России новые санкции.

В МИДе обнародовали заявление о террористическом акте, который совершила Россия на Каховской ГЭС. За свое преступление оккупанты должны ответить как перед украинцами, так и перед международным сообществом, ведь под угрозой затопления оказались десятки населенных пунктов по обе стороны Днепра. Поэтому в Министерстве заявили не только о созыве Украиной Совбеза ООН, но и о вынесении вопроса российского теракта на рассмотрение МАГАТЭ и ЕС.

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Какие требования у Украины к Совбезу ООН

В Министерстве иностранных дел сообщили, что подрыв Каховской ГЭС – это не только очередное проявление геноцида России против украинцев, но и "техногенный и экологический терроризм, величайшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия".

В Киеве мировое сообщество призвали решительно осудить террористические действия России и наложить на страну-агрессора новые санкции.

Обращаемся также к странам Группы Семи и ЕС безотлагательно рассмотреть наложение на Россию новых далекоидущих санкций, в частности на российскую ракетную индустрию и атомную отрасль,

– призвали в МИД Украины.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вновь отметил актуальность формулы мира Зеленского и призвал союзников как можно скорее присоединиться к ней. По итогам заседания СНБО в Киеве согласовали срочно созвать Совбез ООН и задействовать механизм гражданской защиты Евросоюза.

Кроме того, из-за опасности, которую подрыв Каховской дамбы создает для Запорожской АЭС, в Министерстве также предложили вынести вопросы российского терроризма на заседание Совета управляющих МАГАТЭ.

Кулеба отреагировал на новости западных СМИ

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба также возмутился заголовками иностранных СМИ о подрыве Каховской ГЭС. Некоторые медиа пишут, будто "Киев и Москва обвиняют друг друга" в разрушении гидроэлектростанции, когда в действительности ее подрыв был подробно спланированным актом терроризма России.

Это ставит факты и пропаганду в один ряд. Украина переживает серьезный гуманитарный и экологический кризис. Игнорировать этот факт – значит играть в российскую игру "не все так однозначно",

– заявил министр.

Россия, тем временем, традиционно пытается обвинить Украину в разрушении собственной инфраструктуры, несмотря на то, что у ГУР МО уже есть доказательства того, что заминировали Каховскую ГЭС россияне.

Подрыв Россией Каховской ГЭС: что известно