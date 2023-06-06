Самая крупная рукотворная катастрофа в Европе, – Зеленский о теракте на Каховской ГЭС

На саммите "Бухарестской девятки" Зеленский заявил, что Россия – самый опасный террорист в мире. Единственный способ защитить Украину от оккупантов, так это помочь, чтобы ВСУ победили в войне.

Владимир Зеленский привел мировым лидерам доказательства того, что Каховскую ГЭС взорвали именно россияне – ведь поразить ее извне, ракетными ударами, невозможно. Гидроэлектростанция была заминирована и взорвана оккупантами изнутри.

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"Россия взорвала бомбу массового экологического поражения – это настоящий экоцид"

Президент Украины сообщил, что теракт на Каховской ГЭС – это самая большая рукотворная катастрофа в Европе за последние несколько десятилетий, а Россия этим военным преступлением "взорвала бомбу массового экологического поражения".

Во время речи на прошедшем в Братиславе 6 июня саммите "Бухарестской девятки" Зеленский призвал Европу не проявлять слабости и колебаний в поддержке Украины. Также он убежден, что поражение России – самый весомый вклад, который Украина может внести в безопасность Европы и всего мира.

Однако разве мы с вами не знаем, что постоянно подпитывает российский реваншизм? Это вера хозяев России в то, что Европа якобы проявит слабость. Слабость – это основная надежда и ставка террористов,

– заявил Зеленский.

Он также отметил, что взрыв, который россияне совершили на временно оккупированной территории, был сознательным и хорошо спланированным. Россия целенаправленно уничтожает украинскую инфраструктуру и не останавливается перед какими-либо запретами. Зеленский также отметил, что циничным террористическим актом оккупанты оставили без водоснабжения десятки и сотни тысяч человек. Преступления России еще раз демонстрируют, как государство-агрессор относится к "своим" людям и захваченным территориям.

Президент в очередной раз отметил неопределенность перспектив безопасности в Европе – ведь именно из-за ощущения вседозволенности страна-оккупант продолжает совершать террор. Зеленский также ожидает определения гарантий безопасности Украины на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле 2023 года.

"Это только один день российской агрессии. Это только один российский теракт. Это только одно российское преступление войны. Теперь Россия виновата в жестоком экоциде. Любые комментарии излишни", – подытожил президент.

Последствия российской атаки на ГЭС

Уже в первый день после подрыва дамбы возле Новой Каховки 80 городов и сел оказались под водой. Зеленский заявил, что до начала полномасштабного вторжения в пострадавших от подрыва ГЭС регионах Херсонщины проживали сотни тысяч украинцев, и по меньшей мере десятки тысяч все еще остаются там.

Последствия подрыва Каховской ГЭС / Видео United24



Подчеркнул Зеленский и то, что Украина не может оказать помощь жителям Херсонской области, находящимся на временно оккупированных территориях.

Конечно, все наши службы, все, кто может дать людям спасение, уже привлечены. Но только на подконтрольной Украине территории,

– заявил он.

Напомним, что уже больше года и Новую Каховку, и дамбу контролируют российские оккупационные войска. Согласно Женевской конвенции, действия по разрушению дамб являются военным преступлением и могут быть приравнены к использованию оружия массового уничтожения.

Ермак призвал Европу к решительному ответу агрессору

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что за один день Россия жестоким террористическим актом уничтожила не только ГЭС, но и региональную биосистему южной дельты Днепра. Кроме того, оккупанты еще и уничтожили оросительную систему на юге Украины и лишили водоснабжения оккупированный Крым.

"Украина стремится к максимально жесткой и единой международной позиции в отношении этих и других преступлений, поскольку это защитит нас от использования ядерного оружия Кремлем", – сообщил Ермак.

Он убежден, что без четкого ответа Европы на теракт угроза ядерной катастрофы, в том числе и на ЗАЭС, значительно возрастет, потому что чувство безнаказанности России усилится. Для создания гарантий безопасности руководитель ОП призвал партнеров присоединиться к формуле мира Зеленского.

В заключение он добавил, что одолеть врага Украина может только силой.

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