"Путин убивает планету": украинцы вышли с протестом под представительство России в Брюсселе

В Брюсселе украинцы вышли с протестом под представительство России в ЕС из-за подрыва Каховской ГЭС. Это уже второй митинг за последнюю неделю.

Корреспондентка 24 Канала София Назаренко рассказала, что акции будут продолжаться, если от мирового сообщества не будет достойной реакции.

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Новый митинг украинцев в Брюсселе

Митингующие вышли с флагами Украины и ЕС, плакатами, некоторые привели домашних животных. Участники акции обливались водой, чтобы продемонстрировать Европе, в каких условиях живет Херсонщина уже почти неделю.

Наш основной месседж призвать мировое сообщество к реакции, потому что страна-террорист совершила преступление против планеты, они уничтожают флору, фауну. Последствия, которые они причинили своими действиями, мы будем еще разгребать десятки лет,

– сказал член совета директоров "Промоут Укрейн" Василий Кушмунс.

Митинг в Брюсселе из-за подрыва Каховской ГЭС / фото Софии Назаренко

Организаторы требуют исключить Россию из Совбеза ООН и направить в Украину гуманитарную помощь, спасателей. Также участники акции призывают обеспечить финансовую поддержку пострадавшим, предоставить возможность приобрести жилье или построить новое.

Отметим, что акция проходила в правительственном квартале Бельгии, где расположены штаб-квартира ООН, правительство Бельгии, представительство США, а также миссия страны агрессора. К сегодняшнему протесту присоединились член палаты представителей Бельгии Жорж Даллемань и старший офицер бельгийской полиции Марк де Месмакер.

По словам организаторов, если в течение недели мир не отреагирует, то демонстрации из-за подрыва Каховской ГЭС в Брюсселе будут продолжаться.

Митинг в Брюсселе: смотрите видео

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