"Знали, что враг может предпринять самые безумные шаги": были ли готовы ВСУ к подрыву ГЭС

Украинское руководство и Силы обороны чувствовали, что в последние дни враг начал сильно нервничать. Военные знали, что оккупанты могут пойти на все, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она отметила, что подрыв произошел внезапно.

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Были ли готовы Силы обороны к подрыву

Гуменюк рассказала, что подрыв дамбы был одним из безумных вариантов событий. В то же время, соответствующий план развития событий Силы обороны отрабатывали неоднократно.

Мы знали, что может быть такая ситуация и говорили о том, что нужно подготовить и население, но все же произошло это довольно внезапно.

– отметила начальница прессцентра.

Она также добавила, что военное руководство чувствовало, что враг нервничает, не знает, откуда ему ждать контрнаступления и может предпринять самые безумные шаги. Собственно, так и произошло, говорит Гуменюк.

Кроме того, спикер отметила, что обвинение Сил обороны в подрыве – это классический способ пропаганды россиян и они делали акцент на этом с самого начала полномасштабной войны.

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