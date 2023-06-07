"Знали, что враг может предпринять самые безумные шаги": были ли готовы ВСУ к подрыву ГЭС
Украинское руководство и Силы обороны чувствовали, что в последние дни враг начал сильно нервничать. Военные знали, что оккупанты могут пойти на все, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ.
Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она отметила, что подрыв произошел внезапно.
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Были ли готовы Силы обороны к подрыву
Гуменюк рассказала, что подрыв дамбы был одним из безумных вариантов событий. В то же время, соответствующий план развития событий Силы обороны отрабатывали неоднократно.
Мы знали, что может быть такая ситуация и говорили о том, что нужно подготовить и население, но все же произошло это довольно внезапно.
– отметила начальница прессцентра.
Она также добавила, что военное руководство чувствовало, что враг нервничает, не знает, откуда ему ждать контрнаступления и может предпринять самые безумные шаги. Собственно, так и произошло, говорит Гуменюк.
Кроме того, спикер отметила, что обвинение Сил обороны в подрыве – это классический способ пропаганды россиян и они делали акцент на этом с самого начала полномасштабной войны.
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