Не только опреснение и загрязнение: что грозит Черному морю после подрыва Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области – одна из крупнейших рукотворных экологических катастроф в Европе за последние десятилетия. Несмотря на затопление огромной территории суши Юга Украины, существует также большая угроза Черному морю.

Эксперты прогнозируют, что подрыв дамбы приведет к серьезным экологическим, экономическим и техногенным последствиям. Затопление территорий повлечет за собой экологический кризис, загрязнение водных ресурсов и негативное влияние на природные экосистемы. Какие последствия эта катастрофа будет иметь для состояния Черного моря, его биоразнообразия и островов в устье Днепра – рассказывает 24 Канал.

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Какие последствия подрыва дамбы для Юга Украины

Около 3 утра 6 июня войска России взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, которая на тот момент была под их контролем. Первые сообщения о теракте появились только через 3 часа – и то от украинской стороны. К местным обратился глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и призвал людей эвакуироваться, поскольку через 5 часов вода в Днепре должна была подняться до критического уровня.

Все утро 6 июня оккупанты отрицали факт катастрофы. Даже записывали обращения на фоне затопленных домов со словами, что "все под контролем". Однако впоследствии признали, что ГЭС – взорвана. Но традиционно обвинили в этом Украину.

Поэтому пока российские приспешники пытались скрыть факт катастрофы и искали "виновных", украинские спасатели, полицейские, военные, волонтеры и другие неравнодушные уже четвертые сутки эвакуируют людей из десятков сел области и самого Херсона.

Эвакуация на Херсонщине / Фото Libkos

Как заявили в Укргидроэнерго, ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. По состоянию на утро 7 июня пик разлива воды из Каховского водохранилища прошел. В настоящее время несколько дней уровень затопления будет стабилизироваться.

Сколько городов и сел затопило Около 80 населенных пунктов попали в зону подтопления, подавляющее большинство из них расположено на левом берегу Херсона, поскольку этот район географически ниже. На правом берегу подтоплены 20 городов и сел. Также подтоплены населенные пункты Николаевской области.

Кто из россиян причастен к подрыву ГЭС

Всего из Херсонской области эвакуировали более 2,5 тысячи человек, среди них – 140 детей.

Всего лишь через 3 – 4 часа после подрыва ГЭС украинское партизанское движение "Атеш" успел идентифицировать причастных к преступлению. По их словам, это сделал 1 батальон 205 мотострелковой бригады из Будённовска Ставропольского края.

9 июня СБУ обнародовала доказательства того, что именно россияне стоят за подрывом дамбы. Об этом свидетельствуют их рассказы и признание друг другу в телефонном разговоре, который и перехватила наша служба.

Там не они (украинская сторона – 24 Канал) долбанули. Там наша диверсионная группа,

– рассказывал оккупант.

Однако как бы российская пропаганда ни пыталась обвинить Украину в подрыве, их вина и выгода от затопления очевидны. Таким образом противник пытается остановить то самое контрнаступление ВСУ. Ведь через затопленные дороги, мосты и грунт не сможет пройти тяжелая техника и пехота.

Президент Зеленский ранее отмечал, что подрыв дамбы не повлияет на способность Украины освободить свои территории. Впрочем, это и не будет помогать контрнаступлению.

По факту подрыва Каховской ГЭС украинские правоохранители приступили к расследованию по статье об экоциде. Кроме того, украинская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН и обратилась в Международный уголовный суд, поскольку уничтожение дамбы россиянами нарушает Женевскую конвенцию.

Чем грозит утечка воды из Каховского водохранилища островам на Днепре

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что последствиями подрыва Каховской ГЭС может стать частичное затопление Кинбурнской косы и временное ее превращение из "полуострова в остров".

Эта песчаная коса, расположенная в Николаевской области, является продолжением Кинбурнского полуострова и частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана. Она имеет статус первого в Украине регионального ландшафтного парка.

Затопление других островов означает гибель видов дикой природы: как растительных, так и животных. Об этом в комментарии 24 Каналу сообщил Виктор Коморин – директор Научно-исследовательского учреждения "Украинский научный центр экологии моря".

В частности, под угрозой уничтожения находятся 333 вида животных и растений, имеющих разный природоохранный статус, и 25 типов местообитаний.

Какой непоправимый вред для Черного моря несет подрыв ГЭС

Одной из первых об угрозе Черному морю от подрыва Каховской ГЭС написала советница по коммуникациям рРуководителя ОП Дария Заривна. Речь шла о риске опреснения моря.

Впрочем, Виктор Коморин отметил, что опреснение – это не самая большая угроза.

Наибольшей проблемой, на наш взгляд, является все же количество загрязняющих веществ, которое может попасть в Черное море. Это и смазка, попавшая при разрушении Каховской ГЭС, и другие источники загрязнения, возникшие в результате проплыва реки,

– отмечает Коморин.

Химикаты из затопленных фабрик, возбудители инфекционных болезней из затопленных кладбищ и мусорных свалок вытекают в реку. Впоследствии они попадут в Днепро-Бугский лиман, а дальше – в Черное море. Эти загрязняющие вещества могут оказать серьезное влияние на биологическое разнообразие последнего.

Поначалу это исказит жизнь лимана. Наиболее уязвимым в этом регионе является Нижнеднепровский национальный природный парк. Он имеет уникальный природный ландшафт, включая краснокнижные виды растений и животных. Все это, по сути, теперь находится под угрозой уничтожения,

– говорит ученый.

Как отмечал глава Минсреды Руслан Стрелец, из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС в Нацпарке "Нижнеднепровский" уровень воды у островов поднялся на 3 метра на площади более 77 тысяч гектаров.

Из-за подрыва Каховской ГЭСлюдей просят в ближайшие дни воздержаться от купания в подтопленных береговых зонах и Черном море.



На побережье Черного моря в Одесской области выбросило холодильник с Херсонщины / Скриншот

Можно ли уменьшить вред экосистеме Черного моря

Виталий Коморин сейчас видит только один возможный способ, связанный с очисткой воды от нефтепродуктов. Напомним, в Днепр попало не менее 150 тонн смазки.

Масло легче воды, оно распространяется по поверхности. Можно поставить боновые заграждения, которые не позволят смазке пойти дальше Днепро-Бугского лимана настолько, насколько это возможно с учетом войны,

– отметил ученый.

Впрочем, как это реализовать на практике пока неизвестно. Поскольку правый берег Херсона находится под контролем украинских военных, а вот левый – до сих пор временно контролируют россияне.

Автор: Полина Кулиш