За неделю до взрыва на Каховской ГЭС видели авто со взрывчаткой, его зафиксировали на фото, – AP

В ночь на 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС. С каждым днем появляется все больше деталей по поводу произошедшего.

Так, журналисты получили эксклюзивные кадры Каховской ГЭС, снятые с беспилотника. Они демонстрируют, что у России "имелись средства, мотив и возможность разрушить украинскую дамбу".

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Удалось снять машину со взрывчаткой

Кадры, снятые за неделю до подрыва над Каховской ГЭС, вероятно, демонстрируют машину со взрывчаткой. Также известно, что российские военные находились внутри дамбы, где и произошел взрыв. Поэтому не исключают предположения, что оккупанты машиной накануне жуткого теракта подвезли взрывные устройства, чтобы совершить преступление.



На ГЭС обнаружили авто, которое могло быть начинено взрывчаткой / Фото AP



Машину сняли накануне подрыва Каховской ГЭС / Фото AP

Эксперты убеждены в причастности России

Так, исследователь лондонского Королевского института объединенных служб Сидхарт Каушал высказал свою точку зрения. По его словам, у украинцев, вероятно, нет ни одной ракеты с полезной нагрузкой в 500 килограммов.

Также, по его мнению, сомнительна гипотеза, что спецназовцы Украины смогли проникнуть на Каховскую ГЭС и заложить там сотни килограммов взрывчатки. На эту мысль натолкнул тот факт, что объект находился под контролем россиян как изнутри, так и снаружи.

Кроме того, известно, что за день до подрыва россияне устроили огневую позицию. Ее обустроили в критически важном машинном отделении дамбы. Собственно, оно и могло быть эпицентром взрыва, говорят в Укргидроэнерго.

Журналисты делают акцент также на заявлении главы государства Владимира Зеленского. Он еще в октябре 2022 года подчеркивал, что россияне заминировали дамбу.

Что могло стать причиной взрыва

Журналисты общались с экспертами и пришли к выводу, что именно стало "ахиллесовой пятой" Каховской ГЭС. Существует предположение, что россияне взорвали подводный проход, из-за чего вся конструкция буквально посыпалась.

Следует понимать, что расположен он глубоко внутри дамбы. И что оккупанты хорошо знали, что это слабое место объекта, поэтому этим воспользовались.

Оккупанты могли взорвать бетонное основание. Оно было расположено под водой и брало на себя большую часть нагрузки на всю дамбу. Внутри него был технический тоннель. К нему можно было попасть через тот самый машинный зал, который контролировали захватчики.