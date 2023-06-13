Путин псих или преступник: какого эффекта он хотел добиться подрывом Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС, который осуществила Россия, должен был повлиять и на украинцев, и на западную аудиторию. Диктатор Владимир Путин хотел продемонстрировать, что он ни перед чем не остановится.

Такое мнение 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. По его словам, подрыв Каховской ГЭС – ужасная трагедия, а Путин – действительно помешанный человек.

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Зачем Россия взорвала Каховскую ГЭС

Как подчеркнул Галлямов, одна из целей подрыва Каховской ГЭС – чтобы и в украинцев, и в представителей Запада появилось впечатление, что Путин – абсолютный псих. И будто бы он ни перед чем не остановится, чтобы достичь собственных целей в Украине.

Он хотел, чтобы у людей создалось впечатление, что он реально помешанный. Что может и ядерную войну начать. Поэтому все должны были испугаться и согласиться пойти на переговоры с Россией. В общем, он взорвал Каховскую ГЭС, чтобы показать, будто он может пойти на более серьезные шаги. Это – одна из целей подрыва,

– заметил Галлямов.

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Сомнительно, что эта идея вообще может сработать. Среди украинцев ненависть к Путину только возросла. А среди западных партнеров, вероятно, оказались те, кто испугался за дальнейшие действия Путина, и те, кто понимает, что этого преступника нужно любой ценой обезвредить.

Подрыв Каховской ГЭС: коротко

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В результате существенно подтопило много населенных пунктов на левом и правом берегу Херсонщины.

Сейчас неизвестно точное количество жертв и пострадавших в результате этой трагедии. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин 13 июня сообщил, что без вести пропавшими считают 43 человека. Среди них – 7 детей.

Все, что известно о подрыве Каховской ГЭС; о нежелании россиян эвакуировать людей с оккупированных территорий Херсонщины и о катастрофе на левом берегу региона читайте в материале 24 канала.