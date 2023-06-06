Еще больше откроет глаза: политик из США предположил, какой будет реакция Запада на подрыв ГЭС

Российская армия подорвала Каховскую ГЭС и повлекла за собой экологическую катастрофу на Херсонщине. Россия еще раз доказала, что ей наплевать на судьбы людей, даже тех, кто находится под ее оккупацией.

Об этом 24 Каналу рассказал политический и общественный деятель из США Юрий Рашкин. Он считает, что на Россию наложат еще больше санкций. Чем чаще она будет вести себя, как террорист, тем сильнее будет реакция США.

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От России отвернуться даже союзники

Рашкин говорит, что подобные ситуации ведут к пробуждению в США. Местная политическая элита понимает, что Россия это страна, которая только вредит людям, даже живущим под их оккупацией. Россияне не думают об экологии, не думают о жизни людей и все это лишь углубляет понимание на Западе, как вредна Россия.

"Добавьте сюда традиционный российский экологический терроризм. И попытки навредить Запорожской АЭС – это, как убить себя в квартире соседа, чтобы навредить его имуществу. России будет только хуже этого, от них все отвернуться, потому что будут видеть, как плохо она относится к своей планете", – отметил американский политик.

Война России против Украины отрицательно сказывается на мировой экологии. Взрывы, постоянные пожары, обстрелы – все это загрязняет окружающую среду. В мирное время люди учитывают показатели загрязненности, уровни экологической допустимости, но во время войны все это отходит на второй план.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС