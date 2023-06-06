Кинбурнский полуостров временно может стать островом из-за подрыва на ГЭС, – Ким
6 июня 2023, 10:02Читати новину українською
Источник:Виталий Ким
Из-за подрыва Каховской ГЭС могут возникнуть проблемы на Кинбурнской косе. Она расположена в Николаевской области.
Так, Кинбурнский полуостров может стать островом. В ОВА подробнее рассказали о последствиях подрыва ГЭС.
Важно Восстановлению не подлежит: Каховская ГЭС полностью разрушена подрывом изнутри
Кинбурнский полуостров может стать островом
Как рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, предварительно, подтопления Кинбурнской косы не будет. Однако может подтопить дорогу и временно полуостров станет островом.
Глава региона призвал людей не паниковать.
Без паники. Работаем в тесном сотрудничестве с херсонскими коллегами,
– подчеркнул Ким.
Все, что известно о подрыве Каховской ГЭС
- Подрыв дамбы Каховской ГЭС россияне совершили изнутри, рассказала Наталья Гуменюк. Она отметила, что не вся плотина разрушена, но есть существенные повреждения. В частности, объемы разрушения велики, поэтому подъем воды может быть высоким.
- Представитель ОК "Юг" также уточнила, что это был не ракетный удар.
- Сейчас есть угроза затопления до 80 населенных пунктов Херсонщины в результате подрыва Каховской ГЭС, сообщил Шмыгаль. Разрушение ГЭС чревато экологической катастрофой для Юга нашего государства.
- СМИ отмечают, что у Каховской ГЭС, которую взорвали российские оккупанты, детонируют вражеские мины.
- В Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
- Дмитрий Кулеба назвал подрыв россиянами Каховской ГЭС, "пожалуй, величайшей технологической катастрофой в Европе за десятилетие". Также он добавил, что действия оккупантов поставили под угрозу жизнь тысяч мирных жителей.
- В Энергоатоме заявили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируется.
- Сейчас Укрзализныця готовит эвакуационный поезд из Херсона. Отправление в 12:00.
- На правом берегу Херсона развернут техногенный штаб в ОВА. В результате подрыва Каховской ГЭС в первую очередь пострадает левый берег, поскольку он географически ниже.
- В ОВА сообщили, что вода уже прошла половину пути. Критически высокий уровень ожидается около 11 часов.
- Кроме этого, Владимир Зеленский проведет экстренное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал подрыв Каховской ГЭС очередным военным преступлением российских террористов.