Соучастнику в подрыве плотины Каховской ГЭС сообщили о подозрении

6 июня 2024, 19:16
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Источник:

Офис генпрокурора

Прокуратура сообщила о подозрении оккупанту, который причастен к подрыву дамбы Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. Подозреваемый координировал этот террористический подрыв.

Говорится о генерал-полковнике вооруженных сил России, экс-командующем российской группировки "Днепр".

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В чем подозревают оккупанта

По данным следствия, с целью подготовки к разрушению плотины подозреваемый координировал подчиненные ему подразделения, в частности инженерно-саперную службу и 205-ю отдельную мотострелковую бригаду. А в ночь на 6 июня 2023 года он лично обеспечил осуществление подрыва.

Он не мог не осознавать, что плотина является гражданским объектом, а ее разрушение приведет к тяжелым последствиям для гражданского населения,
– отметили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что для установления экологических последствий следователи проводят комплексные судебные и комиссионные экологические экспертизы. После получения выводов этих экспертиз прокуроры и следователи смогут принять решение об уголовном преследовании и за преступление экоцида.

Также правоохранители устанавливают других причастных к этому военному преступлению, в том числе представителей политического и военного командования государства-агрессора.

Последствия подрыва Каховской ГЭС были трагическими

  • В результате подрыва плотины Каховской ГЭС погибли по меньшей мере 35 гражданских. 24 человека считаются пропавшими без вести. Больше всего пострадала оккупированная часть Херсонской области. Точные потери там подсчитать невозможно.
  • Были затоплены 66 населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей, а также большие площади сельскохозяйственного, природно-заповедного и лесного фондов.
  • Также размыло плодородные почвы, под угрозой уничтожения оказались животные и растения, в частности те, которые имеют природоохранный статус.
  • Затопило ряд промышленных и других опасных объектов – вещества смыло водой, после чего их поглотила почва, это принесло масштабный ущерб окружающей среде.
  • По оценкам экологов, некоторые экосистемы Украина может потерять навсегда. Непосредственно пострадали 5 областей, а косвенные убытки и потери понесли люди на всей территории Украины.

Автор: Анастасія Кушпіт