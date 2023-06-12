Ждет гарантий от России – Кулеба об отправлении миссии ООН на левобережье Херсонской области

Подрыв Каховской ГЭС спровоцировал масштабные подтопления на левобережье Херсона. Несмотря на это, россияне не спешат эвакуировать гражданское население из оккупированного региона и не допускают туда миссии международных организаций.

Теперь ООН ожидает гарантии безопасности от России, чтобы помочь населению после подрыва Каховской дамбы. Об этом в эфире национального марафона рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Кулеба рассказал о готовности ООН поехать на левобережье Херсонской области

Глава украинского МИД подчеркнул, что Организация Объединенных Наций уже сформировала свою миссию и готова отправиться на левый берег Днепра, чтобы помочь гражданским преодолеть последствия подтопления. Организация также обратилась за гарантиями безопасности как в Украину, так и в Россию.

"Они (Представители ООН – 24 Канал) направили запрос на получение гарантий безопасности Украины и России. Украина такие гарантии мгновенно предоставила", – подчеркнул Кулеба.

Несмотря на это, он подчеркнул, что ООН ожидает подобного сообщения и от страны-агрессорки. Никакого ответа со стороны Москвы пока нет.

Россия пока ответа не предоставила (о гарантиях безопасности для миссии ООН – 24 Канал),

– отметил министр.

Кулеба также рассказал, что сейчас ООН и Международный комитет Красного Креста начали оказывать гуманитарную помощь пострадавшему населению правобережной части Херсонской области.

Кулеба рассказал, сколько стран помогли Украине преодолеть последствия подрыва дамбы.