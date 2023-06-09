Херсонщина должна им сниться каждую ночь, – Лисный раскритиковал международные организации

Международный комитет Красного Креста и другие аналогичные организации довольно вяло реагируют на подрыв Каховской ГЭС. Оккупанты фактически сделали там экологическую катастрофу. А жесткой реакции от мира до сих пор нет.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лисный. По его словам, подрыв Каховской ГЭС снова продемонстрировал ничтожность многих международных организаций. Эту трагедию можно было бы предотвратить, если бы мир вовремя предоставил достаточное количество оружия для контрнаступления.

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Сообщения о том, что оккупанты минируют Каховскую ГЭС, были еще в прошлом году. Мир об этом знал, но не предпринял максимум усилий, чтобы предотвратить эту ситуацию.

Тогда нужно было реагировать. Жестко. Не только санкциями, но и предоставлением оружия, которое помогло бы выбить еще тогда оккупантов с тех территорий. Да и сейчас мы официально не можем бить по территории России. И нам до сих пор не дали F-16,

– отметил Лисный.

Россия совершила катастрофу планетарного масштаба, а с ними до сих пор говорят

Как отметил Лисный, особо возмущает, что Россия ежедневно совершает разные военные преступления, а их представители до сих пор находятся в ООН. Также многие международные СМИ не смогли четко заявить, что Каховскую ГЭС взорвали именно российские оккупанты. Хотя это очевидно.

На реакцию ООН и Международного комитета Красного Креста вообще невозможно реагировать без нецензурных слов. Организации в очередной раз продемонстрировали свое ничтожество. Они должны сразу помогать эвакуироваться гражданским. А только через некоторое время смогли хотя бы на какие-то действия.

Им Еленовка должна была сниться каждую ночь. А теперь и Херсонщина. Они должны проявить инициативу и поехать туда помочь людям. Украина просит об этом. А они думают, прислать ли фильтры или лодки,

– подчеркнул Лисный.

Россия взорвала Каховскую ГЭС и кинула на произвол судьбы жителей левобережной Херсонщины, где существенно подтопило значительное количество населенных пунктов. В ООН только спустя некоторое время заявили , что организируют эвакуацию местных жителей

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Такое бездействие от международных организаций может убедить российского диктатора Владимира Путина, что ему действительно все позволено. Это значительно увеличивает риск ядерной эскалации. В следующий раз он вполне может пойти на провокацию, например, на Запорожской АЭС.

Подрыв Каховской ГЭС: коротко