Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний. За його словами, підрив Каховської ГЕС знову продемонстрував нікчемність багатьох міжнародних організацій. Цій трагедії можна було б запобігти, якби світ вчасно надав достатню кількість зброї для контрнаступу.

До теми Бездіяльність та сліпота: чому ООН та інші міжнародні інститути мають змінитися або померти

Повідомлення про те, що окупанти мінують Каховську ГЕС, були ще минулого року. Світ про це знав, але не здійснив максимум зусиль, щоб запобігти цій ситуації.

Тоді треба було реагувати. Жорстко. Не лише санкціями, але й наданням зброї, яка допомогла б вибити ще тоді окупантів з тих територій. Та й зараз ми офіційно не можемо бити по території Росії. І нам досі не дали F-16,

– зазначив Лісний.

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Як наголосив Лісний, особливо обурює, що Росія щодня скоює різні воєнні злочини, а їхні представники досі перебувають в ООН. Також багато міжнародних ЗМІ не змогли чітко заявити, що Каховську ГЕС підірвали саме російські окупанти. Хоч це очевидно.

На реакцію від ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста взагалі неможливо реагувати без нецензурних слів. Організації в черговий раз продемонстрували свою нікчемність. Вони мали б одразу допомагати евакуюватися цивільним. А натомість лише через певний час спромоглися хоча б на якісь дії.

Їм Оленівка мала снитися кожної ночі. А тепер і Херсонщина. Вони мали проявити ініціативу і поїхати туди допомогти людям. Україна просить про це. А вони думають, чи прислати фільтри, чи човни,

– підкреслив Лісний.

Зверніть увагу! Росія підірвала Каховську ГЕС і кинула напризволяще жителів лівобережної Херсонщини, де суттєво підтопило значну кількість населених пунктів. В ООН лише через певний час заявили, що організують евакуацію тамтешніх жителів.

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Така бездіяльність від міжнародних організацій може переконати російського диктатора Владіміра Путіна, що йому дійсно усе дозволено. Це значно підвищує ризик ядерної ескалації. Наступного разу він цілком може наважитися здійснити провокацію, до прикладу, на Запорізькій АЕС.

Підрив Каховської ГЕС: коротко