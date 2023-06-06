Подрыв Каховской ГЭС: Львов готовится принимать эвакуированных из затопленной Херсонщины

Из-за подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области объявили эвакуацию. Принимать херсонцев готовятся во Львове.

Эвакуация объявлена во многих населенных пунктах Херсонщины. Гражданское население вывозят эвакуационными автобусами, часть выезжает самостоятельно.

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Львов готовится принимать эвакуированных

Мэр Львова заявил, что сейчас в городе готовятся принимать пострадавших от подрыва Каховской ГЭС херсонцев. Собрали специальную комиссию, которая будет заниматься вопросом эвакуированных.

В связи с подрывом Каховской ГЭС собираем эвакуационную комиссию во Львове. Уже известно о плановой эвакуации местных жителей. Должны быть готовы,

– заявил Садовый.

К эвакуации присоединена также Укрзализныця. В пресс-службе компании сообщили, что уже помогают местным властям с эвакуацией херсонцев. Там подчеркнули, что эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00. При необходимости будут назначены дополнительные эвакуационные маршруты.

Где началась эвакуация

Из-за подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области началась эвакуация популяция. В настоящее время она проходит в городе Херсон – остров Корабел, а также в селах:

Николаевка,

Ольговка,

Львов,

Тягинка,

Понятиевка,

Ивановка,

Токаровка,

Понятиевка,

Приднепровское,

Садовое.

Херсонцев призвали действовать согласно инструкциям и не поддаваться панике, ведь ситуация контролируется местными властями – они принимают все необходимые меры. В МВД призвали жителей Херсонщины:

выключить все электроприборы;

взять документы и вещи первой необходимости;

позаботиться о близких и домашних любимцах;

следовать инструкциям спасателей и полицейских

Подрыв Каховской ГЭС: коротко