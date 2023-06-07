Планирует ли Россия подрыв других ГЭС в Украине: полковник СБУ предположил последствия таких действий

Ночью 6 июня Россия подорвала Каховскую ГЭС. Российские террористы могут пытаться бить по других ГЭС в Украине, чтобы заставить нас отключить АЭС.

Такое мнение 24 Каналу озвучил народный депутат и полковник СБУ Роман Костенко. По его словам, гидрогенерация играет немаловажную роль в работе АЭС.

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Россия может пытаться взрывать другие ГЭС

Костенко отметил, что оккупанты неоднократно наносили удары по ТЭС, выводили из строя Запорожскую АЭС. Поэтому можно ожидать, что они будут бить по тепловых электростанциях и гидроэлектростанциях, чтобы заставить Украину отключить атомные электростанции.

Мы понимаем, какую роль играет гидрогенерация: охлаждение, стабилизация напряжения. Это очень важно. Атомные электростанции постоянно подают какое-либо напряжение, которое нужно периодически добавлять или уменьшать с помощью таких меньших генераций как ГЭС и ТЭС,

– объяснил он.

Полковник СБУ подчеркнул, что если вывести из строя гидроэлектростанции, то сложно будет обеспечить Украину постоянным электрическим током.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теракт на Каховской ГЭС – это величайшая рукотворная катастрофа в Европе за последние несколько десятилетий, а Россия этим военным преступлением "взорвала бомбу массового экологического поражения".

Костенко о подрыве Каховской ГЭС: смотрите видео

Подрыв Каховской ГЭС: главное