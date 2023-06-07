Питьевая вода не будет поступать, – Алиев назвал последствия для Крыма из-за подрыва Каховской ГЭС

Российские оккупанты из-за теракта на Каховской дамбе нанесли непомерный ущерб не только украинцам, но и самим себе. Для россиян на временно оккупированном Крымском полуострове последствия уничтожения ГЭС будут катастрофическими.

Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, соучредитель общественной организации Крым SOS Алим Алиев. По его словам, непризнанные "власти" Крыма пытаются показать местным, что у них все под контролем. Однако это и близко не так. К сожалению, полуостров неисправимо пострадает из-за террористических действия россиян.

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Критические последствия для полуострова

О масштабах коллапса в результате подрыва Каховской ГЭС говорить пока рано, поскольку до конца их пока даже невозможно осознать. Речь ведь и об экологической, и о гуманитарной, и о техногенной катастрофе.

Алим Алиев называет два главных аспекта последствий уничтожения Каховской дамбы для Крыма:

питьевая вода. Опустошение Каховского водохранилища может повлиять на обеспечение питьевой водой и систему ирригационных каналов в целом. Ведь Северокрымский канал будет оставаться без доступа к воде. То есть питьевая вода в Крым не будет поступать;

Опустошение Каховского водохранилища может повлиять на обеспечение питьевой водой и систему ирригационных каналов в целом. Ведь Северокрымский канал будет оставаться без доступа к воде. То есть питьевая вода в Крым не будет поступать; загрязнение Черного моря. Западная часть побережья Крыма будет опасна для купания и непригодна в принципе. Это повлияет на флору, фауну и экологию в целом. Последствия этого будут ощущаться десятилетиями.

Алим Алиев о последствиях подрыва Каховской ГЭС для Крыма: смотреть видео

Как реагируют в Крыму

Оккупационные "власти" в Крыму сейчас пытаются успокоить местных, мол, проблем с водой не будет. Хотя, заметим, уже в день подрыва Каховской ГЭС на полуострове почувствовали первые последствия. 6 июня в городах возникли проблемы с водоснабжением.

Кое-где жители жалуются, что вода из-под крана приобрела коричневый цвет. Более того, вытекает вместе с кусками глины.

Оккупанты никогда не думали о жителях Крыма. Они всегда думали о себе и как нажиться. Я уверен, что эта ситуация посеет панические настроения на полуострове,

– подчеркнул Алиев.

Подрыв Каховской дамбы, в частности, указывает, что российские войска отходят от территории Украины. Возникает важный вопрос относительно того, какие преступления могут совершить россияне, когда ВСУ начнут освобождать Крым.

"Их логика – оставлять за собой выжженные земли", – подчеркнул правозащитник.

И, к сожалению, оккупанты в прямом смысле этого слова уничтожают все на своем пути. Речь идет и о том, что захватчики сделали в Херсонской области, что они продолжают делать на Востоке Украины и только собираются сделать на Крымском полуострове.

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