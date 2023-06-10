Операция спецслужб или полное безразличие: почему родственники не ищут оккупантов на Херсонщине

Россияне взорвали Каховскую ГЭС, но просчитались и затопили свои позиции. Теперь на правый берег вымывает тела погибших захватчиков, но родственники даже не пытаются их искать.

В российских специализированных группах не найти объявления о том, что с оккупантами в Херсонской области нет связи, сообщает 24 Канал. Однако это удивительно, ведь на фоне новостей о затоплении после подрыва Каховской ГЭС россияне должны активизироваться.

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Почему это странно и что происходит

Активист Сергей Стерненко в своих соцсетях опубликовал фото тел оккупантов, которых водой принесло на правый берег Херсонской области. Достоверно известно, что оккупанты на левобережье не были поставлены в известность о планах командования взорвать дамбу, и подтопление застало их врасплох.

Соответственно, родственники находящихся на Херсонщине захватчиков первым делом должны были звонить им. Очевидно, что не до всех можно было бы дозвониться, а это значит, что стоит бить тревогу. Однако о Херсонской области в соответствующих группах в российских соцсетях нет ничего.

Зато родственников оккупантов интересуют выплаты, которые задерживают. В региональных группах публикуют некрологи о ликвидированных на Востоке Украины зеках-наемниках. А в группах поиска можно увидеть объявления о тех, кто не выходит на связь месяц или больше.

Также есть сообщения о тех оккупантах, которые не выходят на связь с Донетчины или Луганщины, но о Херсонщине ни слова.

Что пишут россияне, игнорируя оккупантов на Херсонщине / Скриншоты

То есть о Херсонщине нет ничего. Этому есть два объяснения:

или родственникам совершенно безразлично, или же они не знают точного места, где находится захватчик;

или все сообщения в сети чистят российские спецслужбы, чтобы заверить, что "все по плану, нет потерь".

Ночью 6 июня Россия повлекла за собой самую масштабную со времен восстановления независимости Украины техногенную катастрофу, взорвав Каховскую ГЭС. Враг, очевидно, настолько боялся украинского наступления, что решил устроить экоцид. Однако вода затопила передовые позиции врага на левобережье. Число погибших россиян пока неизвестно.