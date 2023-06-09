Дефицит и ограничения будут: специалист по энергетике сказал, к чему готовиться украинцам
В Украине будут выключать свет даже летом. Кроме повреждения тепловой генерации, ситуацию с электроэнергией также усугубил подрыв россиянами Каховской ГЭС.
Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. Он подчеркнул, что война продолжается и нужно готовиться к новым терактам россиян. В частности, против энергосистемы Украины.
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"Дефицит электроэнергии связан с тем, что у нас сильно разбита тепловая генерация. В то же время атомные энергоблоки, не пострадавшие от атак, должны выйти в плановые технические ремонты", – пояснил Харченко.
Летом в Украине могут выключать свет: смотрите видео
Как повлиял теракт на Каховской ГЭС
Уровень воды, которая спускается теперь по Днепру, естественным образом снижается, потому что закончился паводок. В результате снижается объем производимой электроэнергии.
"Кроме того, из-за террористической атаки российского режима на Каховскую дамбу нижние электростанции каскада вынуждены еще больше ограничивать свою работу, чтобы снизить поток воды ниже по Днепру", – отметил специалист по энергетике.
Когда ждать отключения света
Дефицит электроэнергии в системе ожидают летом, особенно во второй половине июля – первой половине августа. Это может привести к определенным ограничениям потребителей. В частности, в пиковые часы – с 19:00 до 22:00.
К тому же, сложной обещает быть и зима, поэтому к этому надо готовиться. Лучше не выбрасывать и держать в должном состоянии генераторы и павербанки.
Как экономить электроэнергию / Инфографика 24 Канала
Российский энергетический террор продолжается: последние новости
- В Укрэнерго сообщили, что из-за подрыва Каховской ГЭС сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Однако в энергосистеме работает меньшее количество энергоблоков, производящих свет.
- В Минэнерго отметили, что российский теракт на дамбе отразится на уровне воды на других украинских гидроэлектростанциях. В результате может возникнуть дисбаланс в энергосистеме.
- Кроме того, 9 июня россияне совершили массированный обстрел Украины, в результате чего повредились объекты газодобычи и линии электропередачи.