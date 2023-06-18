В оккупированной Голой Пристани в затопленных домах находят погибших людей, – Reuters

Вода после подрыва Каховской ГЭС россиянами постепенно спадает и начинают проявляться страшные последствия теракта. В оккупированной Голой Пристани в домах находят мертвых людей.

Агентство Reuters опубликовало фотографии из Голой Пристани. На снимках, сделанных 16 июня, видно, как тела погибших выносят из затопленных домов.

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Журналисты зафиксировали жуткие кадры

Голая Пристань расположена всего в 15 километрах от Херсона, но на левом берегу Днепра, который находится в оккупации. Город является одним из наиболее пострадавших от наводнения населенных пунктов Херсонской области, однако оккупанты не проводили эвакуацию и закрыли город на въезд и выезд.

На фото видно, как волонтеры и коммунальщики выносят тела местных жителей из затопленных домов. Вода еще не сошла до конца, но уже позволяет зайти в помещение.

Без респираторов работать в таких местах невозможно. На одном из кадров видно, как в одном из домов тела мужчин лежат на воде, лицом вниз. Всех жертв заворачивают в черные пакеты и кладут на грузовик.

Отметим, что фотографии сделал фотограф Александр Ермоченко из Донецка, давно сотрудничающий с Reuters. Однако он проживает на оккупированной территории и с 2014 года фиксирует "русский мир" изнутри. Российские захватчики часто пропускают его в прифронтовые места. Вероятно, потому, что он никогда не обвиняет страну-агрессора в ее преступлениях.

Издание также не уточняет, куда повезут тела погибших украинцев и что с ними будут делать.

Что известно о погибших в результате подрыва Каховской ГЭС