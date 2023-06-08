Не Украина: в ОП сказали, на кого нацелен подрыв оккупантами Каховской ГЭС

Российские оккупанты 6 июня совершили подрыв Каховской ГЭС. В результате экоцида десятки населенных пунктов ушли под воду.

Теракт, который совершила Россия, взорвав Каховскую ГЭС, еще больше объединил украинцев вокруг общей беды Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Россия хотела сломать Украину

Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина показала чем отличается от многих других стран: она не боится брать на себя ответственность, спасает жизнь людей, животных и свою территорию. Украинцам нужно и дальше оставаться сильными, потому что страна-террорист только и ждет, что народ окажется в страхе и отчаянии, впрочем этого не будет!

"Украина уже доказала, что она выглядит совершенно иначе и эту войну доведет до конца!" – убежден он.

Подрыв Каховской ГЭС – это сознательно совершенный Россией теракт, который покажет миру, что сломать нас не так-то просто.

Если вы хотите стоять на коленях, то Украина не позволит миру стоять на коленях перед Россией! Уже настоялись!

– заметил советник главы ОП.

Россиянам с их уровнем развития явно сложно анализировать события, делать выводы, понимать, что такое современный мир и технологии в нем. Они очень хорошо знают, как нести смерть и страдания – это их жизненный урок.

На кого на самом деле был нацелен теракт

Михаил Подоляк рассказал, что оккупанты совершили подрыв изнутри, потому что минимум 11 секций из 28 были взорваны.

Они находятся в аффективном состоянии и ищут нерациональные способы перехватить инициативу в войне или хотя бы затормозить что-либо,

– объяснил он.

По его словам, со стратегической точки зрения разрушение дамбы не имеет никакого смысла. Подрыв Каховской ГЭС нанес непоправимый ущерб экологии, людям, чьи дома ушли под воду, животным, которые на грани выживания, но не переломают ход войны.

"О военных целях - на две недели максимум можно было приостановить определенные действия на южном направлении, а дальше все опять же будет выглядеть так, как выглядело до этого теракта", – отметил Подоляк.

Россияне планировали, что, подтопив левый берег Днепра, частично опрокинут резервы на другие направления, где происходят оборонно-наступательные действия ВСУ. Впрочем, это не главная цель, которую ставили перед собой оккупанты.

Подрыв ГЭС – это еще очевидная психологическая попытка давить на европейское общество,

– убежден он.

Это своеобразный вызов Западу снизить поставки оружия и снизить активность поддержки украинской стороны.

Подрыв Каховской ГЭС: ключевое