Подрыв Каховской ГЭС: Свитан объяснил, почему это выгодно российским военным

Если россияне примут решение отступать с правого берега на левый, то в таком случае, за этими россиянами, которые будут убегать с правого берега, могут пойти и украинские военные. И в дальнейшем – зайти в Крым, оттуда очень близко до Армянска.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он также отметил, что оккупанты всеми силами будут прикрывать вход в Крым, с такой целью, при отходе с правого берега, россияне могут взорвать Каховскую ГЭС.

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Для того чтобы существенно повредить эту ГЭС, нужно очень мощное оружие – это все-таки хорошо построенный объект, который может выдержать и частичный ядерный удар,

– отмечает Свитан.

По словам специалиста, если оккупанты взорвут Каховскую ГЭС – форсировать Днепр будет практически нереально.

Подробнее о возможном подрыве Каховской ГЭС: смотрите видео

Россияне рассказывают сказки о планах ВСУ взорвать Каховскую ГЭС

Российские оккупанты озвучивают, что Вооруженные Силы Украины якобы готовятся взорвать Каховскую ГЭС. Вероятнее всего, именно войска врага готовятся к такому шагу. На самом деле подрыв Каховской ГЭС – самоубийство для них, ведь Левый берег ниже Правого. Если это произойдет, то они в первую очередь нанесут огромный вред себе.

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