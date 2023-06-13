Жесткая реакция еще будет: какие меры к Кремлю может принять Запад из-за теракта на ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС будет иметь негативные долговременные последствия не только для Украины, но и мира. Однако международное сообщество до сих пор не использовало никаких серьезных методов влияния на Россию из-за совершенного экоцида. Впрочем, задержка в ответной реакции вызвана формальностями.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, для решительных шагов мира необходима юридическая база, то есть доказательства того, что именно Россия причастна к подрыву ГЭС.

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Запад усиливает поддержку Украины, но это не все

По информации WSJ, Администрация президента США Джо Байдена может предоставить Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном. Франция в ближайшее время активизирует поставки оружия Украине, чтобы помочь контрнаступлению. Кроме того, Австралия рассматривает возможность передачи Украине самолетов F-18.

Пока такие решения можно рассматривать как единственную реакцию Запада на подрыв Каховской ГЭС. Ведь конкретных шагов из-за трагедии, вызванной Россией, так и не было.

Думаю, что жесткие меры будут, они неизбежны. Но есть условная процедура – от события, на которое нужно отреагировать, до непосредственно реакции,

– заметил Игорь Эйдман.

Западные СМИ в большинстве своем пишут, что в подрыве Каховской дамбы виноват или с наибольшей вероятностью виноват Владимир Путин. Но для того, чтобы действовать в юридическом поле, например, наложить дополнительные санкции именно по этому поводу, необходимые формальные доказательства.

Сейчас становится очевидным, что прежде всего американцы и их спецслужбы занимаются сбором этих доказательств. Они будут в конце концов предъявлены в ООН, в Конгрессе США, и для Международного уголовного суда.

"Когда эти доказательства будут собраны, а это будет довольно быстро, международные структуры и национальные органы власти западных стран, и будут принимать конкретные решения. Прежде всего, это касается санкций против России и людей, ответственных за это ужасное преступление", – отметил политолог.

Вероятно, спецслужбы США представят лишь первые доказательства причастности России к подрыву Каховской ГЭС. Само расследование будет большим и длительным во времени.

Игорь Эйдман о реакции мира на подрыв Каховской ГЭС: смотреть видео

Беспрецедентная реакция может быть впереди

В России достаточно людей в руководящей верхушке, на которых еще не наложили санкции. В конце концов даже санкции против конкретных людей всегда можно усилить.

Их можно, как и Путина, привлечь к ответственности – выдать ордер на арест Международным уголовным судом,

– подчеркнул Эйдман.

Так что, вероятно, жесткая реакция мира на очередное военное преступление России будет, как и увеличение поддержки Украины. Однако для этого западного мира требуется юридическое подкрепление фактами, чтобы сообщения в СМИ переросли в формальные правовые обвинения.

Не исключено, что в случае сбора всех необходимых доказательств может быть серия даже беспрецедентных мер против России.

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