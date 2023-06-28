Контролировали Каховскую ГЭС при подрыве: журналисты выявили россиян, совершивших преступление

Российские оккупанты более трех недель назад цинично взорвали дамбу Каховской ГЭС, спровоцировав экоцид на Юге нашей страны. Теперь журналисты обнаружили оккупантов, которые контролировали ГЭС в ночь, когда ее взорвали.

Так, расследователям удалось поименно установить ряд российских военных, совершивших военное преступление взорвав Каховскую плотину. Ими оказались захватчики из 205 отдельной мотострелковой "казачьей" бригады сухопутных войск России.

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Журналисты обнаружили россиян, находившихся на ГЭС во время подрыва

Расследователи отметили, что установить личности россиян, взорвавших Каховскую ГЭС, не было сверхсложной задачей. Они отметили, что в этом расследовании пригодились видео, которые снимали российские пропагандисты на дамбе и в помещениях ГЭС.

В частности, так журналистам удалось идентифицировать 35-летнего оккупанта Арсена Пицхелаури, имеющего позывную "Грузин". Судя по фото в российской соцсети "ВКонтакте", он активно участвовал в оккупации Херсонской области.



Журналисты обнаружили оккупанта, который был на Каховской ГЭС в момент подрыва / Фото "Радио свободы" и "Следствия.Инфо"

Знакомые захватчики рассказали, что он до сих пор остается в оккупированной Новой Каховке вместе с другими военными 205 бригады. Также они отметили, что после разрушения плотины "Грузина" якобы наградили орденом или медалью.

Кроме того, журналистам удалось установить личность награжденного в декабре 2022 года российским орденом "за отвагу" сержанта инженерно-саперного батальона 205 бригады Руслана Магомедова. Он получил свою награду в ГЭС в Парке Славы временно оккупированной Новой Каховкой.



Руслан Магомедов был одним из подорвавших ГЭС / Фото "Радио свободы" и "Следствия.Инфо"

Награждал его заместитель командира 205 бригады с позывным "Полигоном", которого тоже обнаружили журналисты. Это 36-летний майор с украинской фамилией – Денис Мищенко.



Оккупант Денис Мищенко принимал участие в подрыве Каховской дамбы / Фото "Радио свободы" и "Следствия.Инфо"

Также журналисты получили от источников в одном из государственных органов специального назначения Украины обновленный список бойцов 205 бригады оккупантов. Он состоит из почти 400 человек, служащих в мотострелковых батальонах, роте спецсвязи, гаубических самоходно-артиллерийских дивизионах, реактивном артиллерийском дивизионе, противотанковом артиллерийском дивизионе, зенитно-ракетном дивизионе, зенитно-ракетном дивизионе российской армии.



Список оккупантов из 205 бригады /Фото "Радио свободы" и "Следствия.Инфо"

По этим документам журналисты обнаружили, что командиром 205-й бригады указан российский полковник Роман Титов. По данным ГУР МО, он с марта 2015 принимает непосредственное участие в "преступной деятельности на территории Украины".



Полковник Титов принимает участие на фронте еще с 2015 года / Фото "Радио свободы" и "Следствия.Инфо"

Расследователи также установили, что россияне и сейчас находятся в оккупированной Новой Каховке. Какая их роль сейчас – неизвестно.

Расследователи также перехватили разговор оккупантов

Журналисты также получили перехват разговоров военных 205 бригады в ночь, когда они уничтожили дамбу. Так выяснилось, что оккупанты тогда готовились действовать по "команде".

Это происходило в промежутке между 2:18 и 2:34 ночи 6 июня. Именно тогда в чатах Новой Каховки жители начали сообщать о взрывах и непонятном шуме со стороны ГЭС.

Из разговора также следует, что что-то пошло не по плану. По его словам, тогда на территории ГЭС произошло "чрезвычайное событие", из-за которого они не смогли выйти из территории станции после подрыва.

По его словам, их якобы "затопило". О дальнейшей судьбе этих россиян – не сообщали.

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