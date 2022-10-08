Из-за подрыва Крымского моста часть российских войск останутся без горючего, – эксперт
Взрывы на Крымском мосту доставили существенные хлопоты российским захватчикам. Как минимум на несколько недель эта артерия будет парализована для движения.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, именно Крымский мост был основной ветвью, по которой оккупанты опрокидывали силы и средства в Крым.
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Значение Крымского моста для оккупантов
Уже оттуда военная техника и личный состав переправлялись в Мелитополь, Херсон, Каховку, в том числе – на правый берег Днепра.
Поскольку это железнодорожная ветвь, по железной дороге можно перебросить очень большое количество и техники, и личного состава, и горючего. Есть еще другой путь – из Ростова на Мариуполь, а дальше – в направлении Мелитополя. Однако там – не железная дорога, поэтому им можно перебросить раз в 10 меньше средств и сил,
– рассказал Свитан.
"Крым останется без горючего"
Из-за подрыва Крымского моста у россиян возникнут большие проблемы.
Сейчас можно говорить о том, что Крым остался без снабжения. Причем самая главная проблема – это поставка горючего. Крым может остаться без горючего через несколько дней,
– подчеркнул военный эксперт.
По словам полковника запаса ВСУ, весь бензин и дизельное топливо "выгребут гражданские".
С какой проблемой столкнутся российские войска на юге Украины
К тому же через оккупированный полуостров шли поставки горючего на фронт в Украине.
Отсутствие горючего будет самой главной проблемой российских войск на юге – и на Правобережье Херсона, и в Мелитополе, Каховке, Токмаке, Пологах. Этот участок фронта на юге в ближайшее время останется без горючего,
– сказал Свитан.
"Это только начало"
Военный эксперт отметил, что, конечно, россияне будут пытаться решить проблему. Однако, по крайней мере, в течение нескольких ближайших недель им не удастся ничего изменить.
Это только начало. Сегодня началось освобождение Крыма с военной точки зрения,
– подчеркнул Свитан.
Каким будет следующий шаг ВСУ
По его словам, конечно, в оккупантов и в оккупированном Крыму, и на других захваченных украинских территориях есть определенные запасы горючего. Однако они хранятся в определенных местах, и ВСУ не оставят это без внимания.
Думаю, сейчас будет нанесен удар по всем известным нефтебазам на всей территории, куда мы можем дотянуться. Могут работать и ракеты, и артиллерия, и партизаны, и наши Силы специальных операций. Такой удар выведет из строя почти всю российскую технику, как на правом берегу Днепра, так и в районе Мелитополя плюс-минус 100 километров.
"Крым просто остановится"
Полковник запаса ВСУ предположил, что россияне попытаются срочно перебрасывать горючее в Крым по сухопутному коридору через Чонгар.
Однако есть не один миллион россиян, которые будут пытаться уехать из Крыма, пока есть возможность. Очереди за горючим и на выезд с полуострова перекроют движение. Крым просто остановится. Даже цистерна с топливом не сможет подъехать на ту же заправку и разгрузиться через эти пробки.
– отметил Свитан.
Он добавил, что, вероятно, россияне будут пытаться починить железнодорожный мост через Керченский пролив. Однако все их усилия будут напрасными.
"Кто сказал, что это – единственный удар по Крымскому мосту? Вполне вероятно, что может быть еще несколько ударов", – заметил военный эксперт.
Роман Свитан о значении взрывов на Крымском мосту: смотрите видео
Взрывы на Крымском мосту: последние новости
- Из-за взрывов на Крымском мосту оккупанты в Крыму пытаются успокоить "коренных" россиян, которые теперь не могут сбежать. Паромных переправ через Керченский пролив нет, но оккупационные власти говорят, что в ближайшее время их восстановят. Однако с этим могут быть проблемы, есть информация, что некоторые пристани не соблюдали порядок подготовки.
- Взрывы на Крымском мосту могут повлечь за собой настоящий коллапс на самом полуострове. Прежде всего, это связано с транспортным сообщением, а значит – подвозом продовольствия.
- Во временно оккупированном Крыму паника среди россиян. С полок почти сразу исчезли хлебобулочные изделия.