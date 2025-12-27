Этого никогда не ожидал Кремль, – генерал Ходжес об успешных действиях Украины в России
- В Москве взорвался автомобиль российского генерала Фанила Сарварова, что привело к его смерти, и это может стать угрозой для других российских военных чиновников.
- Генерал-лейтенант США Бен Ходжес считает, что такие события демонстрируют, как Украина перехватывает инициативу, перенося войну на территорию России.
В Москве 22 декабря на парковке взорвался автомобиль генерала и начальника управления оперативной подготовки Генштаба России Фанила Сарварова. Он умер из-за полученных тяжелых ранений, и такая судьба может ждать многих российских военных чиновников.
Такое мнение высказал в разговоре с 24 Каналом генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес, объяснив, почему происходят такие процессы на территории России. Он отметил, какие последствия в российском обществе могут быть от таких событий.
Какое уязвимое место россиян выявило покушение на генерала Сарварова?
"Это будущее для каждого российского генерала и любого человека, имевшего отношение к военным преступлениям на всю жизнь, что осталось. Они будут смотреть под машину и через плечо, опасаясь, что за ними придет ГУР", – подчеркнул Ходжес.
Очевидно, по его словам, что российские власти не могут защитить даже высокопоставленных чиновников внутри Москвы.
Это факт войны и этого никогда не ожидал Кремль. Это то, что делает украинский Генеральный штаб – переносит войну на территорию России, чтобы перехватить инициативу,
– объяснил генерал-лейтенант США в отставке.
Также это психологический фактор. Чем больше подобных событий будет происходить, тем больше, по его мнению, это будет выводить россиян из равновесия.
Обратите внимание! Генерал-майор Фанил Сарваров был участником боевых действий в Чечне, Осетии, Сирии и Украине. В минобороны России он занимал должность начальника управления оперативной подготовки. Сарваров контролировал боевую подготовку и боеготовность российских войск для войны в Украине.
"Россияне должны видеть, что они каждую ночь убивают невинных украинцев с помощью беспилотников и бомб. И россияне расплачиваются тем, что украинцы имеют возможность осуществлять покушения на российских чиновников вооруженных сил", – отметил Бен Ходжес.
Он добавил, что считает это частью того, как Украина перехватывает инициативу и переносит бой на территорию врага.
Что известно о подрыве машины российского генерала в Москве?
Фанил Сарваров 22 декабря был взорван на парковке в Орехово-Борисовом районе на улице Ясеневой в его машине после того, как он сел за руль. После взрыва на месте начался пожар и появился густой черный дым.
Сарваров получил из-за взрыва сильную контузию, травму ноги, ожоги, множественные осколочные ранения и перелом лицевой кости. Ранения оказались несовместимыми с жизнью и 56-летней мужчина умер, что было официально подтверждено. Россияне считают, что покушение на Фанила Сарварова организовали украинские спецслужбы.
На той же улице Ясеневой в Москве, где была взорвана машина Сарварова, ночью 24 декабря снова прогремели два взрыва. Инцидент произошел рядом с полицейским участком. По предварительным данным, неизвестный бросил в окно автомобиля взрывпакет.
Существует еще одна версия того, что произошло. Согласно ей, у служебного автомобиля сработало самодельное взрывное устройство, в результате чего на машине и асфальте остались множественные осколочные следы. В результате взрывов пострадали двое сотрудников полиции, которые получили серьезные ранения.