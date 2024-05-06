В ВСУ прокомментировали ситуацию по подрыву моста возле Часового Яра

В СМИ появилась информация о якобы подрыве украинскими силами моста через канал Северский Донец - Донбасс. Однако, похоже что на самом деле все было не так, как сообщалось накануне.

Вооруженные Силы Украины не взрывали мост через канал Северский Донец-Донбасс в городе Часов Яр. По состоянию на сейчас наши бойцы наоборот ремонтируют его, чтобы иметь необходимые пути сообщения. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, информирует 24 Канал.

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Как было на самом деле

По словам Волошина, к подрыву моста возле Часового Яра Силы обороны Украины не причастны. Он отметил, что канал Северский Донец – Донбасс наоборот является важным сообщением для наших защитников.

Могу отметить, что Вооруженные силы Украины мост через канал Северский Донец-Донбасс не взрывали. Наоборот - было так, что наши подразделения восстанавливают тот мост для того, чтобы иметь пути сообщения. И как раз, когда шел процесс, когда наш грузовик находился там и привез стройматериалы, по нему попали FPV-дроны,

– подчеркнул он.

Представитель ОСУВ "Хортица" также добавил, что в результате удара дрона никто не погиб. Однако был поврежден транспорт бойцов. Таким образом озвученную информацию, которую ранее распространяли, опровергнуто.

Какая сейчас ситуация вокруг Часового Яра

В частности, Назар Волошин рассказал о текущей ситуации возле Часового Яра. По его словам, пока никаких изменений там не фиксируется, все под контролем Вооруженных Сил Украины.

Он отметил, что одновременно бои там держат и днем, и ночью. Однако в течение последних дней никаких территориальных успехов у россиян там не было, а пребывание российских войск в городе не наблюдается.

Враг сосредоточил там значительное количество своих войск

По словам Волошина, сейчас возле Часового Яра Кремль сосредоточил около 25 тысяч своих военных. Враг пытается подводить новые воинские части, доукомплектовывает их и на разных участках фронта это происходит не одинаково.

Для примера, на одном из направлений он оттянул свои подразделения на другое направление. То есть враг на разных направлениях сосредотачивает разное количество своего личного состава,

– заявил Волошин.

Представитель ОСУВ "Хортица" добавил, что по его информации, враг мог сосредоточить у Часового Яра группировку, которая состоит из около 20 – 25 тысяч российских военнослужащих.