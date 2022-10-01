"Газпром" мог иметь безумные убытки: почему России выгодны диверсии на "Северных потоках"

27 сентября в Балтийском море произошла утечка голубого топлива в результате повреждения газопроводов "Северных потоков". Такая диверсия может быть выгодна именно стране-агрессору.

Так, если бы Россия просто "перекрыла вентиль", то "Газпром" проиграл бы в суде и понес колоссальные убытки. Такое мнение 24 каналу высказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский.

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По его словам, их же задачей было приостановить поставки газа в Европу. Теперь Россия в своей привычной манере ищет виновных в сложившейся ситуации.

Когда они (россияне – 24 канал) атаковали ракетами Каховскую ГЭС – говорили, что это украинцы, когда взорвали пленных из "Азовстали" в Еленовке – это украинцы, когда взорвали газопровод и "заморозили", как они надеются, Европу – это американцы,

– отметил российский публицист.

По его словам, Западу нужно прекратить колебаться и наконец признать Россию государством-спонсором терроризма, со всеми вытекающими из этого последствиями.

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В Альянсе 29 сентября отреагировали на утечки газа на "Северных потоках". Государства-члены НАТО подчеркнули, что глубоко обеспокоены повреждениями газопроводов, так как утечки голубого топлива создали серьезные риски.

Вся информация указывает на то, что это следствие сознательных, неосторожных и безответственных диверсионных действий. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде,

– отметили в Альянсе.

Кроме того, там отметили, что любое умышленное нападение на критически важную инфраструктуру государств-членов получит решительный ответ.

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