"Газпром" мог иметь безумные убытки: почему России выгодны диверсии на "Северных потоках"
27 сентября в Балтийском море произошла утечка голубого топлива в результате повреждения газопроводов "Северных потоков". Такая диверсия может быть выгодна именно стране-агрессору.
Так, если бы Россия просто "перекрыла вентиль", то "Газпром" проиграл бы в суде и понес колоссальные убытки. Такое мнение 24 каналу высказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский.
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Какова цель диверсии на "Северных потоках"
По его словам, их же задачей было приостановить поставки газа в Европу. Теперь Россия в своей привычной манере ищет виновных в сложившейся ситуации.
Когда они (россияне – 24 канал) атаковали ракетами Каховскую ГЭС – говорили, что это украинцы, когда взорвали пленных из "Азовстали" в Еленовке – это украинцы, когда взорвали газопровод и "заморозили", как они надеются, Европу – это американцы,
– отметил российский публицист.
По его словам, Западу нужно прекратить колебаться и наконец признать Россию государством-спонсором терроризма, со всеми вытекающими из этого последствиями.
Пионтковский рассказал, почему России выгодны диверсии на "Северных потоках": смотрите видео
НАТО назвало взрывы на трубопроводах диверсией
В Альянсе 29 сентября отреагировали на утечки газа на "Северных потоках". Государства-члены НАТО подчеркнули, что глубоко обеспокоены повреждениями газопроводов, так как утечки голубого топлива создали серьезные риски.
Вся информация указывает на то, что это следствие сознательных, неосторожных и безответственных диверсионных действий. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде,
– отметили в Альянсе.
Кроме того, там отметили, что любое умышленное нападение на критически важную инфраструктуру государств-членов получит решительный ответ.
Стоит внимания Как выглядят утечки на "Северных потоках": свежие спутниковые снимки
Подрывы на "Северных потоках": что известно
- В Балтийском море произошло несколько утечек российского газа из "Северных потоков". Одновременно 3 ветви газопровода получили повреждения и перестали функционировать.
- На утечку газа на "Северном потоке" в твиттере отреагировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, утечка газа – это российский акт агрессии в направлении ЕС. В планах Кремля вызвать панику перед зимой.
- Германия подозревает, что система газопровода "Северный поток" была повреждена в результате саботажа, поэтому начало расследование. Это может привести к серьезной эскалации энергетического противостояния между Россией и Европой.