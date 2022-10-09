Полиция Германии начала расследовать взрывы на "Северных потоках": версия о саботаже основная

9 октября 2022 , 20:12
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Источник:

DW

Полиция Германии приступила к расследованию взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". К датскому острову Борнхольм направились 2 корабля с водолазами, которые должны задокументировать повреждения труб.

Повреждение газопроводов произошло в конце сентября. О начале расследования сообщили 9 октября со ссылкой на письмо Минобороны Германии.

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Глава федеральной полиции Германии Дитер Романн на прошлой неделе направил в Бундесвер запрос на "помощь в получении представления о повреждениях на газопроводах". Его удовлетворили только после оценки имеющихся для этого ресурсов военно-морских сил и правовой проверки министерства обороны.

В миссии, сформированной из служащих федеральной полиции Германии и Бундесвера, также принимают участие 2 судна немецких ВМС:

  • тральщик-искатель мин Dillingen,
  • многоцелевой корабль Mittelgrund.

Они вышли в море с военно-морских баз в Киле и Экернферде 7 октября и направились к датскому острову Борнхольм. Именно там произошло повреждение газопроводов. На борту судов находятся водолазы, которые задокументируют повреждение труб.

Правоохранители рассматривают версию о том, что повреждения труб "Северных потоков" стали результатом саботажа. Однако кто именно несет за него ответственность, пока неизвестно.

Неделей ранее о начале расследования также объявили власти Швеции. К месту инцидента направили подлодку.

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Автор: Ольга Котів