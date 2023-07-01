Россияне могут взорвать ЗАЭС дистанционно, – Зеленский

Есть риск того, что россияне могут взорвать Запорожскую атомную станцию. Президент Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты могут совершить теракт дистанционно.

Президент Украины не исключает, что российские захватчики действительно могут взорвать ЗАЭС, потому что они уже решились произвести взрыв на Каховской ГЭС.

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Почему Россия хочет произвести взрыв на ЗАЭС

Зеленский отметил, что российские захватчики заминировали завод. Согласно данным ГУР, на станции заложена взрывчатка, а еще там находятся 5 000 российских военных с тяжелым вооружением.

Конечно, есть риск подрыва. Есть эксперты, которые говорят, что взрыв охлаждаемых реакторов не имеет значения, а другие говорят, что имеет. Что является фактом, то это то, что завод заминирован и Агентство по атомной энергии это подтверждает,

– сказал президент.

По словам президента, украинская разведка владеет данными о планах России, которые направлены на то, чтобы вызвать утечку радиоактивных веществ на станции. Таким образом, оккупанты хотят заморозить военные действия.

Если мы получим контроль над станцией, они взорвут ее дистанционно,

– сказал Зеленский.

Он также напомнил, что работников ЗАЭС похищают, а их депортируют в Россию.

Что свидетельствует о том, что оккупанты могут отважиться на теракт

20 июня руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС, разместив взрывчатку возле охладителя. Если его вывести из строя, могут быть серьезные проблемы.

30 июня стало известно, что российские оккупанты покидают ЗАЭС. Лояльным работникам они посоветовали эвакуироваться, а оставшемуся на станции персоналу сказали "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину". Параллельно в МИД России начали распространять пропагандистские тезисы о том, что Украина якобы готовит теракт на ЗАЭС.

В Энергоатоме предупредили, что если россияне таки взорвут АЭС, Украина сможет узнать об этом только через несколько часов. Ведь у нас пока нет прямого доступа к радиационному контролю через захватчиков.