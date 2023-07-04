Подрывы ГЭС, ЗАЭС и "Титана": как это повлияло и может повлиять на контрнаступление ВСУ

Россияне предпринимают террористические действия на территории Украины, ведь не могут другим способом сдержать украинское контрнаступление. Однако даже такие попытки окупантов в конце концов их не спасут от ВСУ. Хотя наступление имело определенную задержку из-за Каховской ГЭС.

Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор. По его словам, даже возможен подрыв Запорожской АЭС не сможет остановить начало запланированного украинского продвижения в Запорожском направлении.

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Задержалось ли наступление ВСУ через Каховскую ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС внес свои коррективы в контрнаступление ВСУ. К сожалению, россиянам действительно удалось несколько задержать наступление украинских военных. Однако сейчас трудности, которые принес теракт на Каховской дамбе для боевых действий, фактически удалось преодолеть.

Подрыв Каховской гидроэлектростанции где-то в месяц отсрочил форсирование Днепра. Мы уже начинаем снова работать на левом берегу. Но это только на Херсонском направлении, а на Запорожском – вряд ли они как-то оттянут (наступление – 24 Канал),

– заметил Роман Свитан.

Больше сложностей в продвижениях на Запорожском направлении у наших военных из-за многочисленных минных полей. В частности, сейчас россияне продолжают даже дистанционно минировать территории.

У оккупантов есть специальные системы РСЗО, которые могут минировать пехотными минами на расстоянии 5 – 15 метров.

"Войск у них не хватает, плотность войск недостаточна для того, чтобы всю линию фронта в 1000 километров закрыть. Для этого нужно около миллиона человек, а в них не более 400 тысяч. Поэтому используют и Каховскую ГЭС, и Запорожскую АЭС используют, и" Крымский титан "готов на подрыв", – подчеркнул военный эксперт.

Россияне будут и дальше использовать террористические шаги, поскольку других возможностей у них нет.

Какая задержка может вызвать подрыв ЗАЭС

Следует заметить, что россияне если задерживают продвижение ВСУ, то только на конкретном направлении. Как это было с Херсонским. Они на месяц затянули движение в сторону Крыма.

После форсирования Днепра нужно выходить на Армянск и из-за перекопа идти на Крым. Они еще могут, взорвав "Крымский титан", задержать где-то на неделю. Потому что придется готовиться к передвижению химически зараженной территории,

– заметил Свитан.

Максимальная задержка может быть примерно в 1,5 месяца. Впрочем, россиян не спасет и это.

А на Запорожском направлении ВСУ двигаться будут. Впрочем, измениться может глубина и время продвижения. Ведь нужно будет выделить время на решение проблем в результате подрыва ЗАЭС.

"На время начала наступательных действий это не повлияет", –подытожил полковник запаса.

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Любым способом хотят сдержать ВСУ

Российские оккупанты пытаются сдержать украинское наступление даже на очень короткое время. Они недавно даже перекрыли реку Токмачку.

Они хотят создать зеркало воды и как-то восточную часть плотины перекрывать. Потом, если что, они могут взорвать эту дамбу и сбросить воду влево. Все зависит от того, с какой стороны наши войска будут подходить к Токмаку,

– отметил Свитан.

Оккупанты используют гидротехнические сооружения и некоторые инфраструктурные объекты для того, чтобы противодействовать украинским военным. Потому что остановить их иначе не могут.

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