Пока там террористы – покоя не будет, – в ГУР прокомментировали подрыв железной дороги в Крыму
Утром в Бахчисарайском районе Крыма неизвестные взорвали железнодорожный путь. Оккупанты уже заявили о "диверсии".
Этот инцидент в эфире телемарафона прокомментировал представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, такое явление является "совершенно естественным".
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Что враг перевозил по этой железной дороге
По данным пропагандистов, в результате взрыва в селе Чистенькое 8 вагонов поезда, перевозившего зерно, сошли с рельсов. Причем 5 вагонов "прилегли отдохнуть".
Юсов утверждает, что оккупанты использовали эту железную дорогу также и для перевозки оружия, которое отправляли на войну против Украины.
По тем же путям перевозят, наверное, и другие вещи, но в частности, оружие, БК, бронетехнику и все другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины, чтобы убивать гражданских мирных украинцев и украинских защитников. Поэтому вполне естественно, что эти пути не выдержали, устали и теперь на время не функционируют.
– сказал представитель ГУР.
Он также предположил, что подобные случаи могут повторяться в Крыму, пока остров не будет освобожден.
"Можем констатировать, что нормальная инфраструктура заработает тогда, когда Крым вернется в Украину, пока там российские террористы покоя там не будет", – подчеркнул Юсов.
В Крыму взорвали железную дорогу: коротко
- 18 мая около 7:45 в селе Чистенькое в Крыму прогремел мощный взрыв на железной дороге. Захватчики уже пожаловались на "диверсию", а работу железной дороги приостановили.
- Вероятно, под железнодорожным путём находилось самодельное взрывное устройство. Известно, что взрыв повредил 50 метров железнодорожного полотна, диаметр воронки под рельсами – 15 метров, а глубина – почти 2 метра.
- Впоследствии информацию о схождении вагонов с рельсов подтвердил и глава временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что поезда временно не ходят на перегоне Симферополь-Севастополь, поэтому пассажиры будут доставлены автобусами.
- Интересно, что оккупант даже словом не обмолвился о причинах остановки работы железной дороги. В Крымской железной дороге таки назвали причину аварии на путях. Там говорят, что во всем виноваты "посторонние лица, вмешавшиеся в работу железнодорожного транспорта".