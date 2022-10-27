Подрыв жилых массивов и даже ЗАЭС: оккупанты могут совершить теракты во время отступления

Российские военные не намерены мирно отступать. Они могут осуществить серию терактов, прежде чем покинуть оккупированные территории на юге Украины.

Враг хочет нанести критические последствия для инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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Оккупанты хотят вывести из строя ЗАЭС

Все для того чтобы Украина вернулась в разрушенные города и села. Россияне стремятся сделать все, чтобы разрушения были как можно более серьезными.

Вражеские войска могут взорвать жилые массивы или Запорожскую АЭС. Громов отметил, что это возможный сценарий после фейковых заявлений о "грязной бомбе". Целью оккупантов может быть окончательное выведение из строя атомной электростанции станции и провоцирование локальной техногенной катастрофы, чтобы обвинить в ней Украину.

Какая ситуация на юге Украины

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что российские военные готовят Херсон и Новую Каховку к уличным боям. На 26 октября враг продолжал готовиться к обороне на западном и восточном берегах Днепра. Однако исследователи полагают, что россияне не планируют долго удерживать город.

В то же время у спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк есть другое мнение на этот счет. Она заявила, что враг с августа мощно укрепился в Херсоне. Поэтому солдаты государства-агрессора получили приказ держать город до последнего.

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