На Луганщине БпЛА ударили по важной подстанции: на месте пожар

В Луганской области беспилотники поразили ключевой объект энергетической инфраструктуры оккупантов. В результате попадания на месте начался пожар.

Дроны прилетели по Алчевску, что на Луганщине, и поразили вражескую подстанцию. Об этом сообщили в Dnipro Osint.

Что известно о поражении подстанции в Алчевске?

Беспилотники FP-2 в ночь на 30 марта вгатили по Алчевской подстанции, которая работает с напряжением 220 киловольт. Вследствие попадания на месте произошло возгорание объекта.

Пожар на подстанции в Алчевске / Скриншоты с видео

Подстанция обеспечивала электроснабжение для Алчевского металлургического комбината. Предприятие лишь недавно возобновило работу после последней атаки.

Напомним, что утром 20 марта в Алчевске прогремели взрывы. По данным мониторинговых каналов, в городе поражен металлургический комбинат. По нему было по меньшей мере четыре прилета. Повреждены доменная печь (ДП-3) и кислородно-конвентерный цех (ККЦ).

