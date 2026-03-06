Укр Рус
6 марта, 00:52
Россияне усиленно охраняют новую электроподстанцию в Геническе: "Атэш" получил важные фото

Даниил Муринский
Основные тезисы
  • Россияне усилили охрану новой электростанции в Геничевске, разместив там военных и контрольный шлагбаум.
  • Безопасность на объекте была повышена после предыдущих атак украинских сил, что подчеркивает его стратегическую важность.

Агенты "Атеш" провели разведку в Геничевском районе, где россияне недавно построили новую электроподстанцию. Оккупанты усилили охрану возле объекта и поставили туда своих военных.

К подстанции нет свободного доступа. На съезде с основной дороги установлен шлагбаум, который контролирует охрана. Об этом сообщили в "Атеш".

Почему россияне усилили охрану подстанции?

Оккупанты усиливают охрану возле электроподстанции в Геничевске. На месте находится значительное количество военных.

На съезде с основной дороги военные на шлагбауме проверяют документы и контролируют все машины, которые направляются к подстанции. Каждое транспортное средство останавливают, чтобы убедиться, что к объекту не попадет ничего подозрительного.

Россия усиливает охрану на станции / Фото "Атеш"

Перед территорией подстанции 2 – 3 группы военных в полной экипировке проводят тщательный осмотр автомобилей. Проверяют днище, салон и багажник, останавливая и осматривая все машины без исключений.

Ранее эта электроподстанция уже подвергалась атакам со стороны Сил обороны Украины.

После ударов меры безопасности значительно усилили, что свидетельствует о стратегической важности объекта для оккупантов, а все детали охраны уже передали украинским военным.

