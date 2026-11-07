Россияне уничтожили электроподстанцию в Житомирской области: власти призвали к светомаскировке

В Житомирской области в результате российских атак полностью уничтожена электроподстанция "Овруч". Восстановление электроснабжения в общине может занять значительное время, поэтому местных жителей призывают подготовиться к длительному отсутствию света.

Об этом сообщает Овруцкий городской совет.

Что известно о ситуации в Житомирской области?

Враг неоднократно проводил атаки беспилотниками на электроподстанцию "Овруч", в результате чего объект был полностью уничтожен.

Мэр Иван Коруд предупредил, что восстановление электроснабжения займет значительное время. Он призвал жителей общины быть готовыми к длительному отсутствию электроэнергии.

Даже в случае возобновления электроснабжения угроза для общины не исчезнет. Поэтому жителей просят неукоснительно соблюдать требования светомаскировки в вечернее и ночное время.

В частности, необходимо отключить наружное освещение зданий, рекламные конструкции, световые вывески, подсветку фасадов и витрин. Требования касаются не только предприятий, учреждений и организаций, но и частных домовладений: жителей призывают выключать освещение дворов, придомовых территорий и фасадов.

Это необходимые меры безопасности, от которых зависит защита нашего сообщества и жизни людей. В нынешних условиях каждый свет, который можно выключить, должен быть выключен,

– подчеркнул городской голова.

Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и ответственно отнестись к требованиям безопасности.

Кроме того, глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что российские беспилотники в течение последних часов 7 ноября провели атаку на три района Житомирской области. Под ударами оказались Коростенский, Звягельский и Житомирский районы.

Больше всего пострадали объекты критической инфраструктуры в Житомирской общине, поэтому возможны перебои с отоплением и электроснабжением.

В частности, враг атаковал одну из котельных Житомира. В результате атаки повреждено оборудование. На данный момент подача тепла в дома, которые она обслуживает, приостановлена. Специалисты соответствующих служб работают над оценкой повреждений. Информация о пострадавших не поступала.

Также часть абонентов в области временно осталась без электроэнергии. Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам и будут работать в течение ночи, чтобы как можно быстрее вернуть жителям области необходимые услуги.

Напомним, вечером 7 ноября российские войска провели атаку на Хмельницкий. Около 21:27 Воздушные силы ВСУ сообщили, что реактивный дрон двигался в направлении города с юго-востока. Уже через пять минут местные жители услышали звуки взрывов.

Впоследствии глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин сообщил, что российский БПЛА нанес удар по жилой застройке города. В результате атаки повреждены частные дома, а в многоэтажках выбило окна. Один человек получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась. По предварительной информации, пожара после удара не возникло, последствия атаки уточняются.