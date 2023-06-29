Подтверждают сразу три источника: Financial Times пишут, что Суровикин таки задержан

В Financial Times заявили, что российский генерал Сергей Суровикин был задержан. Соответствующая информация появилась еще накануне. Теперь ее подтверждают сразу 3 источника.

Подчеркивают, что у Суровикина были хорошие отношения с Евгением Пригожиным. Заявляют, что диалог между ними продолжался и в то время, как главарь вагнеровцев планировал свой мятеж.

Обратите внимание Пригожин мог вступить в сговор с Суровикиным по поводу мятежа, – NYT

Ранее сообщалось, что Суровикина могли задержать еще 25 июня. Появилась информация, что он может находиться в городе Лефортово. В то же время, тогда информацию активно опровергали. В сети уже остроумно отреагировали на эпопею с "арестом-не арестом" Суровикина.

Суровикин мог быть посредником между вагнеровцами и Минобороны

В Financial Times предполагают, что Суровикин мог быть посредником в конфликте Пригожина и российского Минобороны. Отмечают, что генерал сам конфликтовал с Минобороны, за что и получил понижение в должности. Когда вагнеровцы начали мятеж, Суровикин записал для них видео, а затем исчез. Говорится, что он уже несколько дней не выходит на связь даже со своими родственниками. Также не отвечает и охрана Суровикина.

Между тем, дочь Суровикина заявила росСМИ, что с ним якобы все хорошо, и он не в СИЗО, а на "рабочем месте". Правда, никаких доказательств этого нет. Генерал даже селфи на рабочем месте не сделал.