Подвиги пехоты и дипломаты Балтии в Киеве: видеодайджест 72-го дня войны

Украинский народ и армия героически противостоят российским оккупантам уже 72 дня. Враг не прекращает наступления, несмотря на потери, но не может достичь запланированных целей.

Героическая борьба Украины против российских захватчиков продолжается. Враг несет большие потери живой силы и техники, но не собирается прекращать боевые действия и готов пытаться воплотить свои замыслы вплоть до своего провала.

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Дайджест 72-го дня войны

Генеральный штаб ВСУ собрал главные события 72-го дня войны против российских оккупантов. Награждение героев, обращение президента к народу и политикам Исландии, визит глав МИД Эстонии, Литвы и Латвии, очередные потери врага, атака наших героев на Змеиный – этот день был богат важными событиями.

Дайджест 72-го дня войны: видео Генштаба

Война России против Украины: коротко о главных событиях

ООН озабочена тем, что Украина не может экспортировать около 25 миллионов тонн зерна. Если российские оккупанты не разблокируют порт Одессы, в мире может возникнуть серьезный продовольственный кризис, одним из последствий которого называют даже голод.

В Калифорнии происходит упаковка 155-миллиметровых гаубиц для отправки в Украину. Кроме того, президент США Джо Байден анонсировал очередной пакет военной помощи для наших отважных воинов.

На Юге продолжаются активные бои с русскими оккупантами. Враг не идет в наступление и пытается удержать занятые рубежи. Наши герои успешно атакуют россиян и наносят им новые потери.

Николаевская область оказалась под ракетным обстрелом российских оккупантов. В общей сложности враг выпустил по территории области 5 ракет, 1 из них нашим силам ПВО удалось сбить.

МВД Украины предупреждает граждан о том, в 9 мая может состояться активизация российских диверсантов. Враг может нанести новые удары во время своего празднования. Украинцев просят быть бдительными, заботиться о своей безопасности, избегать больших скоплений людей и ни при каких обстоятельствах не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

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