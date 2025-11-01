Событие произошло на предприятии "Севмаш" в Северодвинске при участии военного флота России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российское минобороны.

Что известно о спуске субмарины "Хабаровск"?

Россия якобы спустила на воду атомную субмарину "Хабаровск". Оккупанты заявляют, что подводная лодка предназначена для "современного подводного вооружения, включая роботизированные комплексы".

Подводную лодку проектировало "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин". Во время спуска на воду присутствовал министр обороны России Андрей Белоусов.

По его словам, новый носитель вооружения якобы позволит военно-морским силам усилить контроль над морскими границами и обеспечивать "защиту национальных интересов" в различных регионах мира.

Кроме того, к событию приобщили командование военно-морского флота и руководство судостроительной корпорации.

