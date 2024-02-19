Какая ситуация в Черном море с подводными лодками у России: в ВМС очертили проблемы оккупантов

Российская армия сейчас держит в Черном море три подводные лодки, способные запускать крылатые ракеты. Однако ранее оккупанты планировали разместить в акватории моря большее количество своих субмарин.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Однако этим планам российских захватчиков не суждено было осуществиться, передает 24 Канал.

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Плетенчук рассказал о подводных лодках оккупантов

Капитан отметил, что в Черном море должно было находиться 6 носителей крылатых ракет россиян в виде подводных лодок. В частности, это проект "Варшавянка" и еще дизельно-электрическая подводная лодка проекта "Алроса".

"Варшавянка" это в принципе модифицированная "Алроса". Россияне неоднократно вбрасывали информацию, что "Алроса" также модифицирована под запуск "Калибров", потому что от своего проекта там не было такой возможности, но эта информация опять же неподтвержденная,

– пояснил Плетенчук.

Он отметил, что из тех 6 единиц, которые были предназначены для запуска крылатых ракет, две останешься в Средиземноморье на начало полномасштабного вторжения, а сейчас они находятся на севере России на ремонте.

"А эти 4 оставались в акватории (Черного моря – 24 Канал) и один из них это "Ростов-на-Дону", который как раз и был поражен в сухом доке. И мы считаем, что не подлежит он восстановлению, или этот процесс будет продолжаться настолько долго, что, в принципе, его можно списывать со счета", – заявил спикер.

В конце концов он подчеркнул, что сейчас в Черном море есть три подводные лодки россиян, которые являются носителями крылатых ракет. Однако Плетенчук отметил важный момент, что в северо-западной части Черного моря, которая ближе к нашему южному побережью, там глубины такие, что фактически не позволяют оперировать этими подводными лодками и использовать в непосредственной близости к нашим берегам.