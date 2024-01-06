Поджарили 2 российских "Панциря": воины-разведчики ударили по Белгородщине

Украинские разведчики провели операцию на территории России. Они уничтожили "Панцири" в Белгородской области.

Украинская разведка провела операцию на Белгородщине в эту субботу, 6 января. ГУР МО поделилось кадрами с места событий.

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Что известно об операции

Эта операция проходила при поддержке платформы United24. Сложная миссия была направлена на ослабление страны-агрессора.

Операторы украинской военной разведки ударили по позициям российской ПВО на территории Белгородской области. В результате огневого поражения 2 российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" выведены из строя,

– говорится в сообщении.

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В разведке отметили, что стоимость одного такого российского ЗРПК составляет примерно 10 – 15 миллионов долларов.

Россия теряет "Панцири"