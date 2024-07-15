На Прикарпатье подожгли авто военного, который приехал в отпуск

На Ивано-Франковщине ночью сожгли авто военного. Полиция взялась за расследование инцидента.

Инцидент произошел в ночь на 13 июля в городе Долина Ивано-Франковской области. Неизвестный сжег авто защитника, который приехал домой в кратковременный отпуск. Об этом сообщила дочь пострадавшего Диана Батиг в соцсети.

Смотрите также В ОСУВ "Хортица" рассказали, как на фронте переживают аномальную жару

Машина, которая спасает жизни

По словам девушки, злоумышленники подожгли машину, на которой ее отец выполняет боевые задачи. Эта машина, уточнила дочь пострадавшего, спасала жизнь воинам и облегчала их тяжелый труд.

Те, кто это сделали не люди, это гной нашего общества, нашего города. Это может быть ваш сын, муж, брат, друг или просто знакомый... Честно в шоке, что некоторые ск*ты идут на такое ради обогащения. Они отважные воины, а вы кучка трусов, которая ожидая отключения света (чтобы камеры не увидели) подожгли военную машину. Знайте, вы будет гореть в аду так же, как горела эта машина. Просто хочу, чтобы вы знали, что эти кто это сделал, обязательно будут найдены и понесут ответственность за свои поступки,

– говорится в заметке девушки.

Как выглядит сожженная машина / Фото Facebook Диана Батиг

Диана Батиг рассказала, что ее отец через две недели возвращается на службу. В то же время сожженное авто требует длительного ремонта. "Не факт, что его отремонтировать возможно", – написала девушка.

Реакция полиции

У комментарии Общественном Андрей Яцкив, руководитель сектора коммуникации областной полиции, заявил, что сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления лиц, причастных к этому событию.

Правоохранители начали уголовное производство по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Напомним, что ранее уже сообщалось о подобный инцидент в Киеве.