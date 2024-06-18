Выполняли за деньги заказ из интернета: в Украине задерживают поджигателей авто военных

Российские спецслужбы вербуют граждан поджигать авто военных. За выполненные "задания" враг предлагает вознаграждение. Подобные случаи поджога произошли в Днепре - задержаны подростки, в Киеве - задержаны мать и сын и в Одессе - сейчас обстоятельства устанавливают.

О задержании злоумышленников рассказали в СБУ и Нацполиции и Киевской областной прокуратуре. 24 Канал собрал все, что известно о поджоге автомобилей военнослужащих.

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Поджог авто военных в Днепре

В прокуратуре сообщили, что в Днепре задержали группу злоумышленников, которые по заказу России подожгли военную машину и готовили серию новых поджогов. Среди 4 подозреваемых – двое 17-летних.

Отмечают, что враг обратил внимание на юношей из-за того, что они искали легкого заработка в телеграмм-каналах. Куратор дал задание поджечь машины военных и те готовы были его выполнить. Первый поджог они совершили 10 июня.

"Преступление произошло ночью 10 июня возле станции техобслуживания в Днепре. Полицейские установили, что в результате поджога загорелся микроавтобус Volkswagen, который принадлежит военным", – сказали полицейские.

Сколько платили россияне за поджог авто

Злоумышленники самостоятельно искали военные машины по городу, а полученные координаты и цели на поджог согласовывали с российским куратором.

За уничтожение одного автомобиля украинского военного российские оккупанты обещали молодым людям денежное "вознаграждение" в размере 3 000 тысяч долларов.

Кроме того, еще одной враждебной задачей было распространение на городских зданиях надписей, дискредитирующих сотрудников ТЦК – для создания картинки для российских пропагандистов о "антиукраинском подполье".

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, составляющие самодельной зажигательной смеси и банковскую карточку, куда поступали российские деньги.

Мать и сын поджигали авто в Киеве

Правоохранители сообщили о подозрении в умышленном поджоге автомобиля, который принадлежал военнослужащему, 48-летней женщине и ее несовершеннолетнему сыну.

По данным следствия, женщина целенаправленно приехала из Нежина в Киев вместе с 14-летним сыном для того, чтобы подожгли автомобиль военного на заказ.

Женщина с сыном приехали в столицу, чтобы поджечь авто / Фото прокуратуры

Задание ее сын получил от неизвестного мужчины через телеграмм-канал. Вместе с матерью, которая обливала машину бензином, а потом должна была снять на видео как она горит, сын приехал ночью на улицу, где стоял автомобиль военнослужащего ВСУ,

– говорится в сообщении.

Полиция задержала семью "на горячем" и потушили машину в первые же минуты после поджога. Женщина и парень признались, что это уже не первый поджог авто, который они совершили на заказ. Они объяснили свои действия желанием заработать.

Сейчас женщине и ее сыну сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.

Поджог в Одессе

СМИ сообщили о новом поджоге автомобиля военного в Одессе. Отмечают, что действия совершили неизвестные.

В прошлый раз за это были задержаны школьники, которые за деньги выполняли задания из интернета.



В Одессе неизвестные подожгли авто военного / Фото с телеграмм-каналов

Ранее в правоохранительных органах сообщали, что представители российских спецслужб вербуют подростков для дестабилизации ситуации в Украине. В полиции призвали родителей проявить бдительность к своим детям. В частности, отмечалось, что россияне за деньги предлагают поджигать автомобили военнослужащих ВСУ.