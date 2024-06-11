Премьер Чехии подозревает, что за попыткой поджога автобуса в Праге стоит Россия
Источник:Reuters
Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что, вероятно, именно Россия стоит за попыткой поджога городских автобусов в Праге. Соответствующий инцидент произошел неделю назад.
Полиция Чехии усилила меры безопасности в общественных местах, торговых центрах, общественном транспорте и на железнодорожных вокзалах из-за информации о возможном совершении теракта. Власти страны отмечают, что попытка поджога является проявлением гибридной войны Москвы.
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Российский след в поджоге
В субботу, 8 июня, чешская полиция арестовала 26-летнего мужчину в связи с неудачной попыткой поджога автобусов. Правоохранители предъявили ему обвинения в терроризме. Власти Чехии подозревают, что к инциденту могла быть причастна Россия.
Есть подозрение, что нападение было организовано и профинансировано, вероятно, из России. Это часть гибридной войны, которую ведет против нас Россия, от которой мы должны защищаться и которую должны остановить,
– сказал премьер Петр Фиала на пресс-конференции.
В то же время он отметил, что Россия неоднократно пытается посеять волнения, подорвать доверие граждан Чехии к государству. Российское посольство никак не комментировало инцидент.
Известно, что подозреваемый является испаноязычным мужчиной из Южной Америки, который находился в Чехии в течение пяти дней до попытки нападения в среду вечером. Бдительность сотрудников пражского автовокзала помогла предотвратить нападение.
Российские диверсии
- В понедельник, 10 июня, на польском заводе Mesko, который занимается изготовлением снарядов, произошел взрыв. Бывший министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич убежден, что за организацией диверсии стоит Россия. В то же время премьер Дональд Туск не видел "влияния внешних сил".
- Издание The New York Times пишет, что в Европе увеличилось количество российских диверсий, направленных на подрыв поставок военной помощи Украине. Речь идет о поджогах склада в Англии, лакокрасочного завода в Польше, жилых домов в Латвии, а также магазина Ikea в Литве. Действия Москвы имеют целью создать видимость оппозиции поддержке Украины.
- Также издание The Financial Times опубликовало похожий материал. В нем говорилось о том, что европейские спецслужбы считают, что Россия готовится к диверсиям в странах континента, в частности планирует тайные взрывы и поджоги. Кремль планирует более агрессивные и согласованные действия и не будет учитывать потери. Сейчас Европе удается предотвращать большинство атак.