Им обещали вознаграждение: на Полтавщине несовершеннолетние девушки сожгли военный автомобиль

В Полтавской области двое несовершеннолетних девушек в возрасте 15 и 16 лет подожгли приобретенный волонтерами автомобиль для ВСУ. Правоохранители уже установили личности злоумышленниц.

Об этом сообщает Нацполиция. Начальник областной полиции Евгений Рогачев заявил, что несовершеннолетние выполняли указания "куратора", который обещал им финансовое вознаграждение.

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Несовершеннолетние девушки сожгли машину приобретенную для ВСУ

Оперативники полиции выяснили, что одна из девушек получила предложение заработать легкие деньги за поджог автомобилей военных или скорой помощи, или полиции от парня, с которым познакомилась через мессенджер,

– рассказал глава полиции области.

Для того, чтобы раскрыть преступление привлекли команду оперативников Управления уголовного розыска и криминального анализа Главного управления полиции Полтавщины в сотрудничестве с коллегами из Кременчуга. Правоохранители быстро обработали большой объем информации и установили личности поджигательниц.

Следователи расследуют уголовное производство по статье – препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в условиях особого периода. Отмечается, что санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.



На Полтавщине несовершеннолетние девушки за деньги сожгли военный автомобиль / Фото Национальной полиции