Про це повідомляє Нацполіція. Начальник обласної поліції Євген Рогачов заявив, що неповнолітні виконували вказівки "куратора", який обіцяв їм фінансову винагороду.

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Неповнолітні дівчата спалили автівку придбану для ЗСУ

Оперативники поліції з'ясували, що одна з дівчат отримала пропозицію заробити легкі гроші за підпал автомобілів військових або швидкої допомоги, або поліції від хлопця, з яким познайомилася через месенджер,

– розповів очільник поліції області.

Для того, аби розкрити злочин залучили команду оперативників Управління карного розшуку та кримінального аналізу Головного управління поліції Полтавщини у співпраці з колегами з Кременчука. Правоохоронці швидко опрацювали великий обсяг інформації та встановили особи палійок.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за статтею – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду. Зазначається, що санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.



На Полтавщині неповнолітні дівчата за гроші спалили військовий автомобіль / Фото Національної поліції